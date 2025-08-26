Mbappé, siete jornadas seguidas marcando

A Kylian Mbappé le costó acoplarse al Real Madrid tras dejar el PSG. Sus primeros meses no fueron fáciles como él mismo reconoció, pero con la entrada de 2025 empezó a mostrar su verdadero nivel para elevar su rendimiento y convertirse en el líder ofensivo de los blancos. Su final de temporada fue imponente, al que ha dado continuidad en el arranque del actual curso.

Puntería

El delantero francés lleva siete jornadas de Liga consecutivas marcando, en las que suma 12 goles. Nueve de ellos los marcó en las últimas cinco jornadas del curso pasado, que le sirvieron para ser el Pichichi de la competición y ganar la Bota de Oro del fútbol europeo. Marcó 31 goles, cuatro más que Lewandowski, cifra que le sirvió también para ser el tercer jugador de la plantilla madridista en ser el máximo goleador de las Ligas europeas tras Hugo Sánchez (1990) y Cristiano Ronaldo (2014, 2015 y 2018).

Esta temporada ha empezado igual de enchufado. Lleva tres goles en dos partidos, para comandar la tabla de goleadores, empatado con Liso (Getafe) y Buchanan (Villarreal). La llegada de Xabi Alonso ha fortalecido su figura, exigiéndole más trabajo para el equipo a cambio de ser el centro del juego ofensivo del Madrid: “Ayudo a Mbappé para que el equipo le ayude y él nos ayude a ganar. Para nosotros es fundamental por el peso que tiene e influencia en el juego. Será una de las claves de la temporada para que juguemos en equipo”.

35 goles en 2025

Mbappé está lejos del récord absoluto de uno de los muchos que consiguió Leo Messi en la temporada 2012-13, en la que obtuvo un registro que será muy difícil de batir. El argentino marcó en 19 jornadas consecutivas, una vuelta completa. Marcó 32 goles en aquellos 19 partidos, aunque la racha quedó suspendida a los 17 partidos por una lesión. Cuando regresó hizo otros tres goles en dos partidos para acabar su registro en el campo del At. Madrid pese a que ganó el Barça 1-2 (Alexis Sánchez y Gabi en p.p.).

El delantero francés ha encontrado su mejor versión en este 2025, en los que lleva 33 goles en 31 partidos de titular, a los que suma otros cinco saliendo desde el banquillo. Ha participado en 36 partidos. Se ha perdido siete de los 45 que ha jugado su equipo en este año natural: uno de descanso, otro de sanción y cinco por lesión. Además, suma otros dos goles con Francia, que elevan a 35 los que ha marcado en este 2025. Y quedan cuatro meses de competiciones.