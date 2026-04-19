Mbappé nunca será Cristiano

Kyliam Mbappé nunca escondió su admiración por Cristiano Ronaldo, con el que se hizo una foto en 2015 en una visita a Valdebebas. Incluso el día de su presentación como jugador del Real Madrid se acordó de él: "¿El “1,2,3…, Hala Madrid”? Es un guiño a Cristiano. Siempre ha sido mi ídolo. Tengo la suerte de que ahora es un amigo que me da muchos consejos y que estamos siempre en contacto”.

Diferentes

Cristiano ha escrito la historia goleadora del Real Madrid con unos registros que nadie ha alcanzado y a los que Mbappé tiene difícil llegar, según se desprende de la versatilidad de la pegada que demostró el portugués en su etapa de blanco. Un tipo capaz de marcar goles de todos los registros. Su pierna derecha era una bomba, pero también recurría a su pie izquierdo y a los remates de cabeza para engordar sus marcas goleadores.

Mbappé es más completo como jugador, pero menos diestro que el portugués como goleador. El francés es más veloz, tiene más flexibilidad y su regate supera al del portugués. Su riqueza técnica le convierte en uno de los mejores jugadores del mundo, pero le falta ese instinto asesino del luso, cuya precisión era demoledora.

Comparativa entre Cristiano y Mbappé en el Real Madrid / EFE

Cristiano Ronaldo tiene un registro de 1,02 goles por partido con el Real Madrid en los 438 partidos que defendió su camiseta. Un dato que revela la importancia que tenía para el equipo. Ancelotti decía que “cuando alineas a Cristiano, empiezas ganando 1-0". Mbappé aspira a su trono, pero aún está lejos. La media del galo por partido es de 0,85, 0,17 goles menos por encuentro.

Recursos

Las diferencias también quedan reflejadas en los recursos de cada uno. Mientras que Cristiano marcaba goles con ambos pies y de cabeza, la pegada de Mbappé se centra en su pie derecho, del que salen el 74,2 de los que ha marcado con el Madrid. Su bagaje de cabeza en paupérrimo para un delantero centro, con solo un 2%, mientras que con la izquierda su acierto baja al 9,2%.

El portugués es más terremoto. Su facilidad para marcar de primer toque fue siempre su fuerte. Como Mbappé, es diestro, pero el pie izquierdo también era un recurso que le hacía imparable. A esto añadía un poderoso salto y una buena técnica en el remate de cabeza que le ayudaba a engordar sus cifras realizadoras para pulverizar todos los registros goleadores del Real Madrid.