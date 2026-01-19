Mbappé: "¿De dónde sale lo de los problemas con Xabi?"

Kylian Mbappé vivió una rueda de prensa tensa, aún con el ruido ambiental por la salida de Xabi Alonso y el relato de que los jugadores no habían estado al lado del técnico tolosarra. "Puede ser, puede ser. Por eso digo que yo entiendo todo", respondió al ser preguntado si esta idea había calado entre los aficionados.

"Es posible que los pitos sean por lo que se habla en la prensa. Hay periodistas que hacen un buen trabajo. A veces dicen la verdad y a veces dicen cosas falsas. Por eso entiendo a la gente. Cuando era niño, todo lo que se decía en la tele era verdad. Entiendo que la gente se forme una opinión con lo que escucha. Nuestro trabajo es callar y hacer las cosas bien en el campo", empezó diciendo.

El francés también analizó los pitos que se vivieron en el último encuentro, algunos dirigidos a Vinicius. "Si tienes que pitar, pita a toda la plantilla. Nosotros lo aceptamos. Pero no hay que señalar a algunos. Vamos a intentar cambiar la situación. Vinicius es un humano, es normal que le toque. Es un gran jugador y un hombre increíble. Tengo la suerte de conocerlo", subrayó.

La defensa a Vinicius

"Pienso en nosotros como equipo. Tengo que protegerlo mejor para que no esté solo ante la gente. Nunca va a estar solo. Todos estamos con él. Lo vamos a cuidar. Cuando está a su máximo nivel, es uno de los mejores del mundo". Mbappé se mostró muy respetuoso con el brasileño y aseguró que no tiene que darle ningún consejo. "Yo no soy Vini, pregúntale a él. No tengo consejos que darle. Ha conocido todas las etapas del club. Mi única responsabilidad es cuidarlo y protegerlo".

Mbappé no quiso dramatizar con los pitos y recordó que, como aficionado, él también se había sentido así. "Yo entiendo a la gente. Antes de ser futbolista miraba el fútbol y, si estaba enfadado, yo pitaba. La única oportunidad para expresar su sentimiento es esa. Lo único que no me gustó fue que no pitaron a toda la plantilla. La culpa es de todos. Tenemos el carácter para cambiar eso en el campo. Tenemos a todo el madridismo con nosotros. Están enfadados; estoy seguro de que van a volver con nosotros".

Si forzó con su lesión

Mbappé se refirió a algunas informaciones que salieron en Francia sobre su lesión y sobre que habría viajado para salvar el puesto de Xabi Alonso. "¿Tengo que comentar todo lo que dicen los periodistas franceses? Viajo porque siempre quiero jugar todos los partidos. Esté bien o mal, no sé, pero soy así. Si tengo la oportunidad de jugar cada partido, lo haré. Hicimos un plan para volver en la Supercopa y no pudo ser contra el Atleti. Me quedé muy triste. Y no estaba listo para jugar la final, pero el míster me pidió venir para apoyar".

El francés se explayó sobre su relación con el técnico y puso en duda que Xabi Alonso no hubiera triunfado. "¿Dónde sale lo de los problemas con Xabi? Decir que Xabi no triunfó no es verdad. Se fue antes de que se decidiera todo. Estamos vivos en todas las competiciones. Perdimos la Copa después de él. He tenido una gran relación con él; me gustaba su visión. Le gustaba cuidar cada detalle. Es una decisión del club que tenemos que respetar y ahora tenemos uno nuevo al que tenemos que apoyar".

"Hablé con él el día que pasó. Hablamos de la vida, yo quería apoyarlo. No es mi responsabilidad decir si es justo o injusto. La vida es la vida. Tengo que seguir adelante y apoyar a mi nuevo entrenador. Es la vida de un futbolista de alto nivel. No voy a perder tiempo en si es justo o injusto. Es una decisión del club".