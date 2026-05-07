Mbappé sale cachondeándose del entrenamiento del Madrid tras la pelea de Valverde y Tchouaméni

Surrealista. Kyllian Mbappé salió del entrenamiento del Madrid con una gran carcajada. Su imagen feliz fue captada por las cámaras dentro de su vehículo cuando abandonaba las instalaciones de Valdebebas, dónde se había generado el caos tras la supuesta agresión de Tchouaméni a Fede Valverde. Mbappé, ajeno a todo y feliz por poder volver con el equipo parece vivir una realidad paralela en el vestuario blanco. Las imágenes de sus risas dan aún más surrealismo a lo que se está viviendo en el club blanco.

Mbappé fue uno de los primeros en abandonar la ciudad deportiva tras la reunión de grupo que hubo por los continuas polémicas internas que se están viviendo durante este fin de temporada caótico. El futbolista francés se había realizado unas pruebas, que le dejan a las pruebas de jugar en el Camp Nou ante el Barça y realizó una parte del entrenamiento con el resto del equipo.

Se da la casualidad de que Mbappé y Tchouaméni tienen una gran relación, que ya viene de la selección francesa. Los galos del club blanco forman parte de un grupúsculo dentro del vestuario y mantienen estrechos lazos. Se llegó a rumorear que tanto Tchouaméni como Mbappé verían con muy buenos ojos la llegada de Didier Deschamps al banquillo del Madrid, ya que tienen una gran relación con el entrenador de la selección francesa.

Mbappé ha sido criticado en los últimos días por haberse ido a Italia de vacaciones junto a su pareja, mientras el equipo se la jugaba en Cornellà ante el Espanyol. Engancharon al francés llegando al Madrid en avión privado justo cuando empezaba este encuentro.