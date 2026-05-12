Mbappé rompe su silencio: "Intentamos luchar contra la idea de que un futbolista debe callar y limitarse a jugar”

Kylian Mbappé no disputó el Clásico. El francés estuvo apartado debido a una lesión en los isquiotibiales y siguió el encuentro desde el sofá de su casa. El de Bondy no atraviesa un gran momento a nivel de imagen. La escasez de títulos del conjunto blanco tras su llegada (coincidencia o no), la escapada con Ester Expósito en su día libre o su gesto al salir de Valdebebas, ha generado una ola de críticas hacia su máximo goleador.

Su reputación se encuentra en un estado crítico. Los aficionados recolectaron más de 20 millones de firmas para su marcha, algo inédito y sin precedentes, aunque no tuviera fundamento oficial. Sin embargo, Mbappé está tranquilo, sigue a lo suyo y decidió romper su silencio para hablar de cosas de la vida.

Un francés "de toda la vida"

La entrevista con Vanity Fair, que se produjo en marzo, durante la concentración de Francia en Estados Unidos, para disputar unos amistosos, servirá para conocer un poco más al francés, aunque habló justo antes del incendio.

“No hay nada mejor que representar a tu país”, empezaba explicando en la revista mensual estadounidense Vanity Fair. “Entras a formar parte de la élite de los futbolistas internacionales”, comenta. Primero habló de su vida como ciudadano parisino. Las costumbres de los franceses son claras y junto a la reconocida revista, abordó su vida privada, su papel con la selección gala y su situación actual como madridista.

"¡Somos franceses! A los franceses les encanta quejarse. A los franceses les encanta estar descontentos. Simplemente somos franceses. Así que: franceses juzgando a franceses... eso es lo que hay. Creo que un francés es más feliz cuando no es feliz. Porque es verdad: lo criticamos todo. ¡Y digo ‘nosotros’ porque yo también soy así!”, dice sobre su forma de ser. “Cuando tienes la suerte de cobrar un sueldo enorme, de ser multimillonario, de poder viajar en jet privado… Me molesta un poco ver a estas figuras del deporte dando lecciones a personas que… luchan por llegar a fin de mes”, añadió, cuando en la Eurocopa de 2024, cuando la extrema derecha amenazaba con hacerse con el poder en las elecciones francesas.

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé. / Juanjo Martín / EFE

Le cuesta superar el Mundial de 2022

El extremo del Real Madrid habló también de la final ante Argentina, en la que anotó, nada más y nada menos, que un hat-trick. "Hay que seguir adelante. No se puede volver atrás. Tenemos que aprovechar esa decepción y convertirla en motivación para procurar cambiar de verdad el curso de la historia y darnos la oportunidad de llegar a otra final e intentar llevarnos a casa la tercera estrella”, explica.

Tras las últimas críticas, a Mbappé le cuesta gestionar la opinión pública y la fama. “No siempre he sabido manejar muy bien esta situación. Me hice famoso muy joven. Por eso no tenía la madurez, la apertura mental ni la empatía necesarias para ponerme a veces en el lugar de los demás y comprender que, en ocasiones, solo me verán una vez; nunca volverán a hacerlo, salvo en la televisión. Así que ahora intento ser un poco más comprensivo, aunque a veces la gente se pase de la raya”, dice en Vanity Fair.

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“Es difícil estar en una situación como la nuestra, en la que todo el mundo espera que hagamos milagros. Pero los milagros solo ocurren en el campo; no hace falta jugar el partido antes del partido”, comentaba respecto a su situación futbolística. En unas semanas, borrón y cuenta nueva, con el Mundial a la vuelta de la esquina.