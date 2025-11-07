Mbappé responde con dureza a OrelSan: "No tienes ni 1 centavo para entrar al estadio"

Tensión en Caen. El club no atraviesa su mejor momento a nivel deportivo. El conjunto francés, propiedad de Kylian Mbappé, solo ha logrado tres victorias en doce partidos, una racha negativa que ha incrementado la tensión en la ciudad normanda. Tras descender de la Ligue 2 a la 'Championnat de France de football' la temporada pasada, el equipo está teniendo serias dificultades para adaptarse al inicio de su nueva liga.

La situación ha generado un fuerte descontento entre los aficionados y las figuras locales. Uno de los que no ha dudado en pronunciarse es el rapero Aurélien Cotentin, más conocido como OrelSan, oriundo de Caen y reconocido por su estilo directo y crítico. En su nuevo álbum, La Fuite en avant, el artista dedica una frase a Mbappé en el tema La Petite Voix, que ha provocado una verdadera tormenta mediática.

El 'palo' del rapero a Mbappé

“Vas a arruinar tu ciudad como los Mbappé”, dice uno de los versos de la canción. La línea, breve pero contundente, ha sido interpretada como una crítica al impacto del futbolista en la gestión del club y en la imagen de la ciudad. En redes sociales, los seguidores del cantante y los fanáticos del jugador han protagonizado acalorados debates.

Kylian Mbappé no tardó en responder. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el delantero del Real Madrid y capitán de la selección francesa contestó de manera contundente a las palabras del rapero. “Puedes ‘salvar’ la ciudad que tanto amas, OrelSan. PD: el tipo no hizo más que suplicarnos que lo dejáramos entrar con el 1% gratis porque no tiene ni un centavo, pero para dar la imagen correcta del pobre hombre de Normandía”, escribió el futbolista.

El mensaje, que rápidamente se hizo viral, ha dividido aún más a los aficionados. Mientras algunos apoyan la reacción de Mbappé, otros consideran que el jugador debería mantener un tono más prudente, dada su posición como figura pública y dueño del club. La polémica ha encendido el ambiente en Caen, donde el fútbol y la música se han cruzado en un inesperado conflicto.

El interés de Kylian por impulsar al club

Mbappé, quien se convirtió en accionista mayoritario del SM Caen el año pasado, había mostrado en reiteradas ocasiones su deseo de impulsar el proyecto deportivo del club. A comienzos de 2025, visitó las instalaciones cuando el equipo aún luchaba por evitar el descenso, reafirmando su compromiso con la institución y con su ciudad natal.

“Quería estar en contacto con los jugadores, el cuerpo técnico y los empleados. Quería que la gente supiera lo mucho que significa para mí estar aquí, que el club ocupa un lugar importante en mi vida”, declaró entonces el futbolista, pocos meses antes de que el SM Caen confirmara su descenso a la tercera división francesa.