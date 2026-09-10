Mbappé responde a las críticas en plena campaña por el Balón de Oro: "Un jugador que marca goles nunca será un problema"

Kylian Mbappé ha vuelto a pronunciarse sobre el debate que acompaña a su figura en los últimos meses en una entrevista concedida a France Football, de la que se siguen conociendo fragmentos antes de su publicación íntegra este fin de semana. Después de defender abiertamente sus opciones de ganar el Balón de Oro y admitir que se votaría a sí mismo, el francés responde a las críticas por su compromiso defensivo y por si su juego puede llegar a condicionar negativamente al equipo.

"Creo que no es normal, pero así es la vida de alguien que ha estado cerca de la excelencia durante años. Ya no soy una novedad. Todo el mundo sabe desde hace años lo que sé hacer. Y creo que ahí es donde entra en juego el factor humano. Es humano fijarse siempre en lo que alguien no hace. Cuando lleva diez años haciéndolo, ya no se presta atención a lo que hace. Se sabe que sabe hacerlo. Por eso siempre se intenta fijarse en lo que no hace. A partir de ese momento, no es algo que me tome como algo personal", explica.

En su comparecencia previa al estreno del Real Madrid en la Champions, Mbappé ya había reconocido que debía mejorar en el aspecto defensivo, aunque rechazó las comparaciones individuales con otros atacantes, reivindicando que marcaba más goles que Raphinha o que Dembélé. En la entrevista con France Football, el francés va un paso más allá y cuestiona directamente la lógica de convertir su capacidad goleadora en un problema.

"Es un discurso que tiene poco sentido. Porque si no marco, me preguntarán por qué no marco. Además, he aprendido que, cuando eres futbolista, en cada partido que juegas hay millones de entrenadores. Y no todos los entrenadores están contentos en casa. Cada uno tiene su punto de vista, pero creo que el objetivo del fútbol es marcar goles, marcar uno más que el rival. Un jugador que marca goles nunca será un problema en un equipo, porque nunca he visto a un equipo ganar títulos sin marcar ningún gol", sentencia el atacante del conjunto blanco.

Mbappé ofrece la bota de oro de la edición pasada de la Champions en el Bernabéu / Real Madrid

Además, Mbappé también se centra en defender su forma de tomarse todos estos comentarios a su alrededor: "Creo que tengo una actitud adecuada ante las críticas. Porque hay críticas constructivas y otras que son un poco más tontas. No es algo que me asuste a la hora de tomar una decisión. No pienso que me vayan a criticar. Si sé que, para mí, es la decisión correcta, o que quizá no lo sea pero que es necesaria, creo que mi trayectoria lo ha demostrado: voy a seguir adelante sin titubear".

Una entrevista y una serie de mensajes que no llegan en un momento cualquiera. Mbappé ya empezó hace unos días su auto campaña para ganar el Balón de Oro y esta aparición, precisamente en el medio que organizado el galardón, no es casualidad.

Kylian Mbappé, ante el Betis / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Para el internacional francés, el hito de haberse convertido en el máximo goleador histórico del Mundial el pasado verano es su gran argumento para llevarse el premio. Sin embargo, al mismo tiempo parece obviar que no ha ganado un solo título colectivo esta temporada, lo que sin duda podría condicionar la votación en su contra.

La entrevista completa permitirá conocer hasta dónde llega esta campaña y qué otros asuntos aborda el '10' del Madrid. Por ahora, Mbappé deja claro que no piensa pedir disculpas por marcar goles y hacer menos esfuerzos defensivos.