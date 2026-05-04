Mbappé no responde a las críticas del madridismo: "No lo entiendo"

Mbappé sigue siendo el protagonista de las últimas semanas en el Real Madrid. Sus imagenes fuera de Madrid durante su lesión, mientras el conjunto blanco se estaba jugando la Liga, no han gustado nada en la capital y ha recibido muchas críticas de los aficionados merengues.

Este lunes el francés ha vuelto a Valdebeas, pero no se ha unido al grupo. Mbappé ha hecho trabajo individual. Su presencia en el Clásico sigue siendo una incógnita. Este miércoles se le hará una última prueba para saber si podrá jugar el partido en el Spotify Camp Nou. Si los merengues no ganan en Barcelona habrían perdido oficialmente el último título de la temporada.

Las cámaras de El Chiringuito de Jugones han pillado a Mbappé a la salida de la Ciudad Deportiva. El francés se paró con un aficionado y los periodistas presentes en la zona aprovecharon para preguntarle sobre la última polémica que lo ha envuelto y sobre si podría llegar a jugar ante el Barça.

El delantero se limitó a firmar la camiseta al aficionado y a no contestar las preguntas, pero justo antes de irse dejó una frase curiosa. "Je ne comprends pas", dijo el francés. "No lo entiendo", es la traducción al español, como si no entendiera la pregunta del periodista a pesar de hablar perfecto castellano desde antes de llegar a Madrid.

La afición blanca se ha cansado de su futbolista. Estos últimos meses están dejando muy tocada la relación entre Bernabéu y Mbappé, veremos como lo reciben el 14 de mayo ante el Oviedo. De hecho, en redes sociales muchos merengues están haciendo campaña para que el francés deje el club. Las últimas publicaciones del Madrid en 'X' se han inundado de comentarios con una fotografía del futbolista y la frase: "Fuera. Mbappé out".

El delantero francés está viviendo sus peores meses desde que llegó a Madrid después de muchos años de espera. Y todo puede empeorar este domingo si el Barça les gana la Liga en la cara. Malos tiempos en la capital.