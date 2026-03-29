Mbappé responde a las críticas: "Hay gente preocupada, creen que no voy a jugar hasta el Mundial"

Kylian Mbappé no está preocupado por las críticas que ha recibido durante los últimos días por todo lo relacionado con su lesión en la rodilla, el diagnóstico por parte de los servicios médicos del Real Madrid y su compromiso con el club blanco. El futbolista francés, concentrado con su selección a pesar de haber jugado dos 'ratos' con el equipo de Álvaro Arbeloa desde mediados de febrero, ha asegurado en declaraciones a 'Téléfoot' que es normal que se hable de él y especule en España.

"Para los aficionados del Real Madrid, el club es una religión. La gente es muy apasionada. Todo lo que tiene que ver con el club y conmigo genera una combinación que hace que todo el mundo hable y especule. A veces con razón, a veces sin ella", ha valorado Mbappé.

El delantero francés ha recordado que en el Santiago Bernabéu "se ha criticado a todo el mundo", incluido "Cristiano Ronaldo", por lo que "no veo por qué debería yo escapar de ese tipo de críticas". "Hay que aceptarlas y lidiar con ellas. Mantener la calma, centrarse en el trabajo y tener la confianza de creer que se puede mejorar la situación en el campo", ha añadido el atacante antes de dejar claro que no piensa en el Mundial: La mejor forma de llegar en plena forma al torneo es ganarlo todo con el Real Madrid".

"En España están un poco preocupados de que no vaya a jugar. Creen que iré directamente al Mundial, pero no. La mejor forma de llegar en plena forma al Mundial es ganarlo todo con mi club", ha insistido.

Mbappé se ha mostrado ambicioso al ser preguntado sobre el tramo final de temporada y envió un aviso al Bayern Múnich, rival del Real Madrid en cuartos de la Champions. "Todavía estamos vivos en Liga y Europa. Vamos a jugar contra el Bayern, que creo que es el equipo más en forma de Europa ahora mismo, pero si hay un equipo que le puede vencer, es el Real Madrid", ha sentenciado.