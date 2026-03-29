Mbappé se reserva tras humillar a Vinícius Jr. y participa de forma testimonial en el recital francés ante Colombia

Kylian Mbappé no sufrió ningún tipo de desgaste este domingo en la victoria incontestable de Francia contra Colombia (1-3), en el segundo amistoso que cerraba la minigira estadounidense de la Bleu. El delantero del Real Madrid solo hizo acto de presencia en la recta final del encuentro. Salió al césped del Northwest Stadium, en Landover, para actuar en los últimos doce minutos, cuando todo ya estaba dicho y decidido.

Didier Deschamps cambió el once titular al completo, que el jueves había ganado con solvencia a la Brasil de Ancelotti (1-2), para dar minutos al equipo 'B' y poder solventar algunas dudas que aún tiene en abierto antes de la convocatoria definitiva para el Mundial 2026.

La suplencia, pues, de Mbappé no generó debate alguno, teniendo en cuenta que Dembélé, Olise, Upamecano, Tchouaméni y compañía estaban, de inicio, también haciéndole compañía en el banquillo.

Mbappé hace lo que quiere

Kylian tenía una agenda propia que cumplir en esta fecha FIFA y la ha cumplido con creces. En primer lugar, es de destacar que fue él quien quiso estar en Estados Unidos, a menos de tres meses de la Copa del Mundo, para hacer frente a una serie de compromisos comerciales cuando su contrato con Nike expirará en los próximos meses y no ha renovado, lo que ha levantado todo tipo de suspicacias y especulaciones. El futbolista tensa la cuerda porque exige recibir unos emolumentos como nunca antes se han visto.

El delantero merengue, que es líder y la cara visible de su selección, deseaba estar presente en la puesta de largo de las equipaciones con las que disputará su tercer torneo mundialista. Y ya tiene las dos fotos que buscaba: con la camiseta verde, que es la reserva, con la que jugó contra Brasil, y la bleu tradicional ante Colombia.

Mbappé, durante el partido de Francia contra Brasil / EFE

Deportivamente, tenía coartada para haberse quedado en Madrid, o donde le apeteciera, durante esta fecha FIFA, teniendo en cuenta que venía de estar un mes de baja por una lesión en la rodilla izquierda, en la que el francés expuso su enfado con los servicios médicos del Real Madrid. Pues no.

Fue con Francia con quien Mbappé volvió a ser titular tras una lesión que lo dejó KO un mes. Reapareció en la vuelta de los octavos de final en Manchester, cuando su equipo eliminó al City de Guardiola, y luego jugó unos minutos en el derbi madrileño.

El jueves jugó 66 minutos y fue protagonista del triunfo galo ante la Canarinha. Marcó el primer gol, con una gran finalización de vaselina, en la que aprovechó una gran asistencia de Dembélé. Volvió a ser el Kylian de siempre, como si no hubiera estado lesionado.

Se había exhibido ante un Vinícius negado

Ante la Seleção, obtuvo un doble triunfo, porque brilló ante Vinícius Jr., con quien mantiene una tensa cohabitación en Madrid. El extremo carioca, que pone en duda el papel de número 1 del francés, fue el peor de los suyos, y la 'torcida' presente en el Gillette Stadium llegó a pedir la convocatoria de Neymar Jr. en protesta, en buena medida, por su actuación muy apagada.

Vinicius Jr. y Kylian Mbappé, jugadores del Real Madrid, celebran un gol contra el Olympiacos en la presente edición de la Champions. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Mbappé regresa a Madrid absolutamente recuperado para afrontar el tramo definitivo de temporada, en la que su equipo se jugará las opciones de seguir vivo en la Champions League, en una eliminatoria durísima contra el Bayern Múnich, y de intentar recortar distancias en LaLiga al Barça de Hansi Flick, que lo supera en cuatro puntos.

Francia se merendó a Colombia

La Bleu mete miedo. Ya no solo impone por sus estrellas, su físico y porque juega de memoria gracias a los catorce años que Deschamps lleva de seleccionador, sino por su fondo de armario, un aspecto fundamental en un torneo de tiro corto, como es el Mundial.

Sus once suplentes ganaron sin despeinarse a unos aguerridos cafeteros, que venían de dar la cara contra Croacia (perdieron por 1-2, pero fueron netamente superiores). Los ahogaron con su bloque alto, lo que redujo casi a cero sus individualidades y sus buenas virtudes que atesoran, y sentenciaron el amistoso con dos tantos antes del descanso (0-2).

Colombia tiró la toalla y, tras el descanso, fue retirando sus piezas más destacables en un segundo tiempo tibio, que solo se animó cuando Deschamps dio entrada a Mbappé, justo después del tanto de los cafeteros.

Kylia estuvo muy activo. Tuvo tres oportunidads para dejar su sello: en la primera su lanzamiento fue sacado de la línea de gol; en la segunda, calibró mal y envió el balón fuera... y, en la tercera, marcó pero su tanto fue anulado por fuera de juego. Aprovechó los pocos minutos en los que jugó.