Mbappé: "¿La relación con Xabi Alonso? Qué quieres que te diga..."

Kylian Mbappé cortó de raíz su sequía por partida doble en el triunfo de Francia contra Ucrania por 4-0, que clasifica al combinado galo al Mundial de 2026. El delantero del Real Madrid, que sumaba dos partidos consecutivos sin marcar (en ambos el club blanco se quedó a cero), está a solo dos tantos de igualar a Giroud como el máximo goleador histórico de la selección francesa a sus escasos 26 años.

El futbolista de Bondy, que ha analizado la situación del Real Madrid tras su compromiso con los 'Bleus', ha respaldado a Xabi Alonso. "¿Qué quieres que te diga? No tengo nada que decir. En el Real Madrid cuando no ganas partidos la gente habla mucho, demasiado", valoró el astro francés en declaraciones a 'El Partidazo de COPE'.

Aun así, Mbappé se ha mostrado autocrítico con su rendimiento y el del equipo en los últimos dos compromisos. Los blancos cayeron por 1-0 contra el Liverpool y empataron a cero ante el Rayo Vallecano. "No hemos ganado dos partidos, sabemos que hemos jugado muy mal, pero vamos a volver después del parón para ganar contra Elche", advirtió el delantero.

Pese al fulgurante inicio de temporada, en el que el francés sumó 18 goles en 14 partidos, los dos recientes pinchazos han creado cierta incertidumbre en el vestuario blanco, aunque el 10 del Real Madrid confía en revertir la mala dinámica. "Somos primeros de LaLiga, octavos en Champions, no es perfecto, pero estamos unidos y juntos para ganar todos los títulos este año", señaló Mbappé, que solo ha ganado dos trofeos como madridista desde que aterrizó en la capital en verano de 2024, la Supercopa de Europa y la Intercontinental.