Mbappé, sobre su relación con 'Vini': "Dos jugadores famosos en el mismo equipo venden mucho papel"

Mbappé será el gran protagonista del nuevo episodio de 'Universo Valdano' en Movistar Plus que se estrenará este domingo 12 de octubre. El crack francés se abrirá con el argentino para analizar su primer año en Madrid y los objetivos que tiene esta temporada con el conjunto blanco. Una gran charla de fútbol entre dos goleadores en finales mundialistas que ya ha dejado sus primeros avances en las redes sociales.

El primer clip que Movistar Plus ha subido es sobre Mbappé explicando cómo ha mejorado su relación con Vinicius Jr. en el vestuario del Real Madrid. En el primer año en el Bernabéu, la mejora del francés coincidió con la bajada de rendimiento del brasileño. Muchos achacaron el mal rendimiento del equipo al ex del PSG y su no entendimiento con los otros cracks del club.

Además, han salido informaciones que apuntan a que Vinicius habría paralizado su renovación con el Madrid porque quiere cobrar lo mismo que el francés. Muchos rumores y muchas noticias entre los dos 'gallos' del vestuario blanco a los que Mbappé no les hace mucho caso.

"Dos jugadores famosos en el mismo equipo venden mucho papel. Tengo una relación muy buena con Vinicius, muchísimo mejor este año porque nos conocimos mejor. Es un grandísimo jugador y una gran persona. Es normal, sabemos que la gente va a hablar de nosotros por todo", explicó en Movistar Plus.

La clave del éxito en un equipo es estar juntos. Algo que Mbappé sabe y se nota su cambio de mentalidad esta temporada bajo las órdenes de Xabi Alonso, pero desde su llegada a Madrid aún no ha conseguido sumar ningún gran éxito (sin contar la Supercopa de España y la Intercontinental de la temporada pasada, finales a las que el Madrid se clasificó sin el francés).

El ex del PSG vino a España a triunfar y sabe que los éxitos colectivos son lo más importante del fútbol: "Si queremos ganar títulos, tenemos que estar a la mejor versión y ayudar todos al equipo".

Valdano se mostró sorprendido por las palabras de Mbappé y por la madurez que muestra al explicar estas cosas. Algo que el crack francés respondió con clase: "Normalizo las cosas porque no son graves. El día que pase algo grave voy a decirlo y me van a escuchar. La vida de un futbolista famoso es así, no son cosas graves".

Vinicius-Mbappé es una dupla que hasta ahora no ha conseguido dar el rendimiento esperado al Madrid. Los dos estuvieron en la cúspide de los mejores jugadores del mundo unas temporadas atrás y ahora, la tarea de Xabi Alonso es conseguir crear sinergias entre los dos para llegar al éxito.