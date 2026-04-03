Mbappé regresa empoderado de Francia y con ganas de recuperar la corona en el Real Madrid

Álvaro Arbeloa fue inteligente al convertir la marcha de un renqueante Kylian Mbappé a Francia en una oportunidad en lugar de en un problema. "Me parece fenomenal porque es un jugador que está a disposición del entrenador y ya ha jugado con nosotros. No lo veo un inconveniente y al final son buenas noticias para el Real Madrid", declaró el técnico madridista al ser preguntado si le molestaba la marcha del delantero con su selección. El técnico zanjó la cuestión y pasó página respecto a toda la controversia de la lesión mal diagnosticada por los servicios médicos del club y la marcha del jugador a París en busca de una segunda opinión médica.

82 minutos y un gol

Ahora, diez días después, Mbappé regresa a Madrid con una sonrisa y la rodilla en perfecto estado de revista. Kylian regresa revitalizado del parón. Ha jugado 82 minutos en dos partidos, ha marcado un gran gol y ha confirmado que ha ahuyentado los fantasmas de una posible lesión. Ante Brasil mostró su mejor versión en una arrancada que concluyó con un gol de mucha clase y ante Colombia, pese a jugar solo doce minutos, dispuso de hasta tres ocasiones claras para marcar. De hecho, en la última lo hizo, pero estaba adelantado unos centímetros.

Llega a Madrid con una cita en la cabeza, la visita del Bayern de Múnich a Madrid el próximo 7 de mayo, aunque antes tendrá que viajar a Mallorca para medirse a los bermellones en Son Moix el próximo sábado a las 16:15 horas. El francés fue señalado por Xabi Alonso como el líder del vestuario blanco, pero la marcha del tolosarra y la llegada de Arbeloa han devuelto el cetro a Vinícius, que está ofreciendo su mejor versión.

Mbappé, lastrado por la lesión que se produjo el 7 de diciembre ante el Celta, encadena cuatro partidos de Champions y seis de Liga sin marcar con el Real Madrid. El francés no marca desde el 17 de febrero, en el que anotó dos goles en Lisboa en la derrota en la jornada final de la fase de liguilla ante el Benfica de Mourinho por (4-2). Ahora le toca remangarse y tirar del carro, especialmente en los partidos importantes como los de Champions y en una Liga que los blancos tienen cuesta arriba, al estar cuatro puntos por debajo del Barcelona.

Deshoja la margarita entre Nike y Adidas

Kylian también llega a Valdebebas en plenas negociaciones. El francés concluye su vinculación con Nike y está sentado barajando si sellará su continuidad con la multinacional norteamericana o si dejará una marca a la que lleva vinculado desde los 8 años. Su contrato expira este verano y las posiciones están muy alejadas porque lo que ofrece Nike no se acerca a lo que exige el futbolista. La razón, para muchos, es la aparición de Adidas y de Under Armour, que se han interesado en hacerse con sus servicios con ofertas muy superiores a la que habría hecho Nike para arrancar las negociaciones.

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Adidas es la marca que viste al Real Madrid y con la que el club que preside Florentino Pérez está ligado estrechamente desde hace muchos años. El club blanco vería con buenos ojos que Mbappé pasase a formar parte de la nómina de futbolista de Adidas, entre los que se encuentran Lionel Messi o Jude Bellingham, entre otros. Desde 2019 Mbappé percibe alrededor de 14 millones de euros anuales, cifra que con los bonus puede alcanzar los 16. Durante ese tiempo, Adidas ha seguido insistiendo con ofertas incluso más altas, aunque sin éxito. Veremos cómo finaliza esta nueva intentona. Si Kylian firmase por Adidas, el Real Madrid podría ampliar enormemente sus ingresos porque podría generar contenido específico con el francés y generar campañas conjuntas.