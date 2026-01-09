Plan exprés para Mbappé: resonancia y entrenamiento antes de viajar a Arabia

Kylian Mbappé aspira a ser el arma secreta de Xabi Alonso para la final de la Supercopa. O no tan secreta, porque su situación lleva radiografiándose día a día. La última información, avanzada por la 'Cadena Cope' apunta a que el jugador será sometido a una prueba antes de determinar si viaja o no a Jeddah. También se está probando en Valdebebas bajo la supervisión de fisioterapeutas y el equipo médico del club.

El esguince de rodilla que privó al francés de estar en la semifinal contra el Atlético puede haber sido solventado, al menos, como para que forme parte de la convocatoria frente al Barça en el clásico del domingo. La idea es que viaje esta noche a Jeddah y que el propio sábado, en la última sesión antes del duelo, mida, con los servicios médicos del club, su estado.

Un riesgo necesario

"Kylian viaja mañana. Está mucho mejor. Ha entrenado y las sensaciones son buenas. Tiene las mismas opciones de jugar la final que el resto", adelantaba Xabi Alonso tras vencer 1-2 al Atlético en un duelo donde el Madrid fue inferior a su rival, pero al que le valió la pegada para citarse de nuevo contra el Barça. Con el desplazamiento confirmado, queda por saber en qué estado está el galo.

rfef

También, hasta qué punto Xabi Alonso está dispuesto a arriesgarle en el partido de máxima rivalidad que puede marcar su futuro en el banquillo del Real Madrid. O más bien, hasta qué punto Mbappé quiere ser protagonista en un equipo que ha solventado sus dos últimos enfrentamientos (en Liga ante el Betis y el del Atlético en la Supercopa) sin él en el campo.

La situación que se vive con Mbappé es la misma por la que ya pasó el Real Madrid la pasada temporada en varias ocasiones. Sucedió al inicio del Mundial de Clubes, cuando se utilizó el término "duda más que razonable" para hablar del estado del francés, que acabaría perdiéndose toda la fase de grupos. El término "duda real" se utilizó en las informaciones trasladas antes del último encuentro de Champions ante el City

Una situación repetida

La pasada temporada se vivió una situación similar en la previa a la vuelta del partido de octavos de la Copa de Europa frente al Atlético. En el último entrenamiento antes de aquel duelo, el galo se ausentó e hizo saltar las alarmas. Había sufrido un golpe en el tobillo derecho tras el encuentro contra el Rayo. “Si se siente fuerte, estará”, trasladaban internamente. Terminó jugando los 90 minutos.

En 2018, Mbappé jugó la final del Mundial que ganaría Francia con tres vértebras dislocadas. En los octavos de la Champions 2021/2022 que el PSG jugó, precisamente, contra el Madrid, se fue de la sesión anterior a la vuelta de los octavos, después de haber sido decisivo en la ida con un gol. Sería titular en el Bernabéu, donde volvería a ver puerta, aunque su equipo terminaría sucumbiendo.

Perform

En la edición siguiente del máximo torneo de clubes se produciría una situación similar. Antes de los octavos de Champions contra el Bayern, Mbappé sufrió una lesión en los isquiotibiales. Acabaría saliendo en la segunda mitad en la derrota frente al conjunto bávaro. La principal diferencia ante la final de la Supercopa es que su dolencia aparentaba ser más fuerte.

Mientras que en los casos comentados existía mayormente un impedimento muscular, las malas sensaciones en la rodilla de Mbappé provocaron que su estado dependiese casi de cada golpeo. Sin embargo, las sospechas se cernieron sobre el jugador después de que forzase para conseguir un récord de goles en año natural que podía pagar caro un Madrid que espera otra recuperación exprés de su estrella.