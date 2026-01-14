Mbappé quiso salvar la cabeza de Xabi Alonso a la desesperada

Las horas pasan y la resaca de la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid continúa. Si algo ha quedado claro es que el técnico no había logrado meterse al vestuario en el bolsillo y había jugadores que tiraban más del carro que otros. Uno de los jugadores que más se involucró con el técnico fue Kylian Mbappé. No solo por sus goles en el campo, sino también por su actitud.

Según una información del diario 'L'Equipe', Mbappé forzó su rodilla izquierda para jugar el último cuarto de hora de partido ante el FC Barcelona, pese al esguince que aconsejaba no jugar, como mínimo, durante una semana más.

El FC Barcelona se había avanzado 3-2 en el marcador gracias al gol de Raphinha en el minuto 73 y Mbappé entró solo tres minutos más tarde para buscar un empate a la desesperada. El francés poco pudo hacer, más allá de forzar la tarjeta roja de Frenkie de Jong en una arrancada en el centro del campo.

Mbappé forzó la tarjeta roja de Frenkie de Jong en la final de la Supercopa de España / EFE

Mbappé quería que Xabi Alonso continuara en el banquillo. Seguramente ya se olía que su destitución sería una realidad en caso de no ganar la Supercopa y arriesgó para echar una mano a un técnico con el que ha rendido al nivel de un Balón de Oro.

Quería evitar un volantazo

No es de extrañar que el ex del PSG fuera el primer en emitir un comunicado público lamentando el cese del entrenador. El vínculo entre ambos era fuerte y ahora es una incógnita el futuro que depara al equipo con la llegada de Álvaro Arbeloa. Un volantazo a mitad de temporada con consecuencias impredecibles.

Los jugadores más señalados han sido otros como Valverde, Vinicius y Bellingham. El inglés se mostró especialmente indignado atacando a la prensa por airear "un montón de mierda", si bien su rendimiento ha sido muy bajo con Xabi Alonso, como se vio en la final de la Supercopa.

La misión de Arbeloa será unir a una caseta en la que cada uno mira por sus intereses y que no tiene la unidad necesaria para ser un aspirante a los tres grandes títulos que restan por disputarse.

Arbeloa está al caso de todas las corrientes del vestuario por su cercanía al primer equipo entrenando al Castilla y su amistad con Xabi Alonso. Ahora su objetivo es forjar un ejército para su causa con José Mourinho de inspiración, tal y como él mismo comentó en la rueda de prensa de su presentación.