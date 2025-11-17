Mbappé no quiere rotar

Kylian Mbappé ha dado signos de agotamiento en los dos últimos partidos jugados con el Real Madrid, incluso el jugado con su selección el jueves, en los que ha rendido muy por debajo del nivel mostrado desde que comenzó la temporada. La estrella francesa no quiere rotar y tomarse un respiro pese a esos signos de fatiga y algún problema físico puntual que rebajan su juego.

Su presencia en el campo no ha beneficiado a su equipo en los dos últimos partidos. Ante el Liverpool y el Rayo Vallecano no disparó ni una vez entre palos en los 180 minutos que jugó. Pero ni él ni su equipo estuvieron a la altura ofensiva que se espera de un ataque tan peligroso como el formado por el francés, Vinícius, el que más lo intentó, y Bellingham.

Lo juega todo

Xabi Alonso no se atreve a sentarlo porque el francés quiere jugarlo todo, como ha hecho hasta el momento. Ha disputado de titular los 16 partidos del Madrid, 10 completos y nunca ha sido sustituido antes del minuto 80. Es el jugador de campo que más minutos acumula, 1.398, solo Courtois con pleno, 1.440, le supera y aventaja en más de 50’ a Carreras, el tercero que más ha jugado.

Mbappé es un futbolista diferencial, pero cuando está al cien por cien como se pudo ver la temporada pasada. Lleva más de la mitad de los goles del Real Madrid, 18 de 34 en todas las competiciones. Hasta los dos últimos partidos en los que se fue sin ver puerta, había marcado en 12 de los 14 partidos que jugó, 15 de 17 contando con los de su selección.

Títulos personales

El francés es ambicioso y quiere ese protagonismo que le mantenga entre los mejores jugadores del mundo. Sabe que quedándose en el banquillo pierde presencia y opciones de optar a trofeos individuales como la Bota de Oro, ganada la temporada pasada por primera vez, pero, sobre todo, su ambición es coronarse Balón de Oro, trofeo que ha acariciado pero que nunca ha ganado.

Además de esa fatiga física y mental, arrastra problemas en un tobillo que también rebajan su fútbol. Pese a todo, sigue sin descansar salvo con Francia, con quien ha jugado dos de los últimos cuatro partidos pero sin faltar a su cita con el gol, algo que sí le está ocurriendo con su equipo. Eso penaliza a los blancos, que tienen en él su punto de referencia al jugarlo todo sin dar opciones a Gonzalo o Endrick.