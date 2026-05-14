Mbappé publica un mensaje sobre el Mundial a una hora del partido del Real Madrid y reabre el debate sobre su compromiso

El Real Madrid disputa esta noche un nuevo partido en el estadio Santiago Bernabéu en una situación especialmente cargada tras todas las polémicas recientes que han rodeado al club en las últimas semanas.

El encuentro ante el Real Oviedo llega justo después de la derrota frente al FC Barcelona, los episodios de tensión interna entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, y del impacto mediático generado por la última rueda de prensa de Florentino Pérez.

Todo ello convierte este evento en un duelo con un ambiente inusualmente convulso.

Mbappé, entre la lesión y la convocatoria

Kylian Mbappé vuelve a una convocatoria tras su última lesión y estaba llamado a ser una de las principales atracciones del partido. Sin embargo, su actividad en redes sociales minutos antes del partido ha generado debate en la previa.

A apenas una hora del inicio del encuentro, el delantero publicó en X un mensaje celebrando su convocatoria con la selección francesa para el próximo Mundial. El texto decía:

"Copa del Mundo, Parte 3. Estoy increíblemente orgulloso de poder representar a mi país una vez más en la competición más importante de todas. Vamos a intentar que se sientan orgullosos."

Debate sobre su compromiso en el Real Madrid

El momento elegido para la publicación ha generado ruido en parte de la afición del Real Madrid, al producirse cuando el equipo ya se encontraba concentrado en el vestuario para jugar el penúltimo partido de liga en casa.

En ese contexto, su compromiso vuelve a ser objeto de discusión en ciertos sectores, que consideran que la atención del jugador se centra nuevamente en el Mundial y no en el encuentro de esta noche.

Vestuario y situación de los internacionales franceses

Mbappé comparte vestuario con otros futbolistas franceses como Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, aunque la situación entre ambos es distinta respecto a la convocatoria mundialista, ya que Tchouaméni ha sido incluido en la lista, mientras que Camavinga no ha sido convocado.