REAL MADRID
Mbappé y el PSG vuelven a verse las caras en los tribunales
Las partes están citadas este lunes en el tribunal laboral de París en el litigio en el que el jugador exige 55 millones por impagos que el club rechaza y califica de petición fantasiosa
Sport
El contencioso entre Kylian Mbappé y el PSG cumple un nuevo capítulo este lunes, en el que las partes están citadas por el tribunal laboral de París, en el litigio abierto por la estrella del Real Madrid contra su ex equipo, al que reclama 55 millones de euros en salarios impagados.
Dicho tribunal no está acostumbrado abordar casos de tal magnitud, en una cita prevista para las 13,00 h., en el que las partes se verán "directamente en la sala de audiencias", sin pasar por la etapa preliminar de "conciliación", "porque Kylian Mbappé solicita que su contrato de duración determinada se reclasifique como contrato indefinido", dijo una fuente judicial a la ‘Agence France-Presse’.
Visiones diferentes
Ambas partes prefirieron guardar silencio tras ser consultadas por la ‘AFP’, en un contencioso cuyo veredicto final se conocerá dentro de varios meses por la demora actúa en los juzgados de lo laboral. "Es simplemente un empleado que se enfrenta a un mal pagador", comentó la abogada de Mbappé, Delphine Verheyden, en abril pasado: “Mi cliente asume la responsabilidad de defender sus derechos, por sí mismo pero también por todos los demás jugadores".
La visión del PSG es diametralmente contraria a la parte demandante. Asegura que readmitió al jugador, cuando amplió contrato, en un acuerdo en el que el jugador debía renunciar a una parte de las sumas adeudadas al finalizar el acuerdo, con el fin de preservar la salud financiera de la entidad parisina. Y califica de “fantasiosas” las pretensiones económicas del futbolista.
- Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
- Barcelona - Real Madrid, en directo hoy: resultado y goles del Clásico de la Liga F
- Informe sobre la situación económica del Barça: 'El Barça, una montaña de deudas
- Jan Virgili explota a lo grande, ¿puede el Barça recuperarlo?
- Buenas noticias para el Barça, Amorim no quiere a Rashford
- Sorprendente descarte en la convocatoria de De la Fuente
- El mercado se llena de gangas: jugadores que acaban contrato en 2026
- Georgia - España, en directo: partido de clasificación para el Mundial en vivo hoy