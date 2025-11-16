Mbappé y el PSG vuelven a verse las caras en los tribunales

El contencioso entre Kylian Mbappé y el PSG cumple un nuevo capítulo este lunes, en el que las partes están citadas por el tribunal laboral de París, en el litigio abierto por la estrella del Real Madrid contra su ex equipo, al que reclama 55 millones de euros en salarios impagados.

Dicho tribunal no está acostumbrado abordar casos de tal magnitud, en una cita prevista para las 13,00 h., en el que las partes se verán "directamente en la sala de audiencias", sin pasar por la etapa preliminar de "conciliación", "porque Kylian Mbappé solicita que su contrato de duración determinada se reclasifique como contrato indefinido", dijo una fuente judicial a la ‘Agence France-Presse’.

Visiones diferentes

Ambas partes prefirieron guardar silencio tras ser consultadas por la ‘AFP’, en un contencioso cuyo veredicto final se conocerá dentro de varios meses por la demora actúa en los juzgados de lo laboral. "Es simplemente un empleado que se enfrenta a un mal pagador", comentó la abogada de Mbappé, Delphine Verheyden, en abril pasado: “Mi cliente asume la responsabilidad de defender sus derechos, por sí mismo pero también por todos los demás jugadores".

La visión del PSG es diametralmente contraria a la parte demandante. Asegura que readmitió al jugador, cuando amplió contrato, en un acuerdo en el que el jugador debía renunciar a una parte de las sumas adeudadas al finalizar el acuerdo, con el fin de preservar la salud financiera de la entidad parisina. Y califica de “fantasiosas” las pretensiones económicas del futbolista.