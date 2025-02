Mbappé provoca el apagón de Vinicius

En Francia celebran que Kylian Mbappé empiece a mostrar sus mejores condiciones en el Real Madrid. Había dudas por juntarlo con Vinicius, otro jugador diferencial con el que tendría que competir más que mezclar, porque los dos son líderes en ataque. El arranque del francés provocó incertidumbre. Le llovieron las críticas por su bajo rendimiento. Vinicius mantenía su estatus pero el tiempo se ha encargado de voltear la situación.

Duda si renovar

Mbappé y Vinicius no acaban de mezclar. Muchas veces son como el agua y el aceite, con la diferencia de que el francés tiene el cometido de marcar goles y no falta a su cita. Lleva 23 en 33 partidos, uno menos de los marcados por el brasileño la temporada pasada en 39 partidos, y los mismos que marcó Bellingham. Kylian le ha ‘robado’ el protagonismo a su compañero en esa parcela y el brasileño no acaba de encajarlo con una actitud que no gusta a su afición.

Mbappé está provocando el apagón de Vinicius, al que se le ve incómodo. Da la sensación de que el francés le mueve el pedestal que ocupa, y que ya se empezó a balancear desde que le tienta el fútbol árabe. Las sospechas se ciernen sobre él. Desde el club filtran que el jugador empieza a dudar si ampliar o no su relación el próximo verano más allá de 2027. El motivo podría ser económico, porque quiere ganar más o lo mismo que Mbappé. El Madrid no puede llegar a esas cifras, porque ha incluido en el salario del francés la prima por llegar gratis ´

De aprendiz a líder

El Madrid pagó más de 45 millones al Flamengo por Vinicius. Era una apuesta a ciegas porque tenía 18 años y podría salir mal como con Reinier, por ejemplo. Le hizo hueco en el equipo para empezar de aprendiz y acabar de líder. Tuvo la oportunidad de crecer e impregnarse del ADN de un equipo ganador en el que había jugadores como Ramos, Kroos, Benzema, Carvajal, Bale o Marcelo que le mostraron el camino. Y lo absorbió como una esponja para liderar al Real Madrid de la temporada pasada con permiso de Kroos, Carvajal o Modric.

A todo esto, suma ese carácter indómito que nadie en el club, el cuerpo técnico ni el vestuario es capaz de reducir. Su anarquía ha ido a más, quizá respaldado por esos cantos de sirena que llegan desde Arabia Saudí. Y su fútbol ha ido a menos eclipsado por los goles de Mbappé y la explosión de Rodrygo. Vinicius está en el ojo del huracán dentro de su propio club, donde creen que se ha dormido en sus laureles. Pero los jugadores pasan mientras los equipos siguen, y en el Madrid más. Tiene recursos para olvidarse de él al día siguiente de que se vaya. Que se lo pregunten a Cristiano Ronaldo.