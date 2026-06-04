Mbappé, otro problema para el Madrid

El Real Madrid es un polvorín. En pleno proceso electoral a la presidencia blanca, donde la polémica digital ha tomado el control, un nuevo incendio táctico y estadístico estalla en el conjunto madridista. Y el protagonista no es otro que Kylian Mbappé.

Su fichaje, que en las oficinas de Chamartín se vendió como la pieza definitiva para dominar Europa, se está destapando como un agujero negro colectivo. Un informe demoledor publicado por la cuenta @TouchlineX, utilizando la base de datos oficial de Opta, ha sacado a la luz las vergüenzas defensivas del delantero francés. Los números no mienten y dejan a Mbappé en una situación insostenible frente al espejo del fútbol de élite.

Penúltimo del mundo: Mbappé no corre

La estadística analiza el rendimiento de los 6044 futbolistas de campo que han disputado minutos esta temporada en las 20 principales ligas del planeta. Esta evalúa el promedio de contribuciones defensivas por cada 90 minutos de juego (presiones efectivas, recuperaciones, intercepciones y 'tackles'). El resultado es un absoluto sonrojo para el madridismo: 6043 jugadores trabajan más que Kylian Mbappé en tareas defensivas.

El astro francés es el penúltimo jugador del planeta en implicación sin balón. Solo hay un futbolista en todo el mundo con peores registros defensivos que el '10' blanco: Charli González, el delantero paraguayo de 33 años que milita en la liga de Ecuador.

Vestuario roto y un sistema insostenible

Una alarmante falta de solidaridad defensiva que explica por qué el Real Madrid se ha convertido esta temporada en un equipo partido, incapaz de presionar en bloque alto y expuesto a las transiciones de cualquier rival con criterio.

Florentino con Mbappé en la Supercopa Europa de 2024 / Mariscal/EFE

Esta 'bomba de relojería' táctica llega en el peor momento posible. Con la masa social madridista perpleja ante una campaña electoral caótica llena de desmentidos internacionales y vídeos generados supuestamente por inteligencia artificial, la realidad del césped demuestra que el verdadero problema estructural ya está dentro del vestuario.

Florentino Pérez quería un líder para un proyecto histórico, pero los datos de Opta confirman los peores temores del madridismo: Mbappé es un lujo indescifrable que el fútbol moderno ya no se puede permitir. La crisis en el Bernabéu ya no es solo institucional; es futbolística.