Mbappé, principal novedad para Lisboa

La agenda se vuelve a apretar para el Real Madrid después de jugar dos partidos en dos semanas. Tras golear a la Real Sociedad y sin tiempo para disfrutarlo, Arbeloa prepara la revancha contra el Benfica, que le dejó fuera del top-8 de la Champions. Ahora es diferente, con una eliminatoria a doble partido, en la que los blancos tienen prohibido repetir su actuación de hace quince días en Da Luz donde perdió 4-2.

Rodrygo, sancionado

La buena noticia es que Mbappé se ha entrenado este domingo con normalidad en el grupo de los que no jugaron ante el cuadro donostiarra. El francés arrastra molestias en una rodilla desde hace tiempo, que aconsejan descanso cuando se acentúan. Lo está jugando casi todo, y forzarle supone un riesgo de lesión.

No recupera a Bellingham, Militao y Rodrygo, que siguen recuperándose de sus lesiones. El delantero brasileño, además, está sancionado con dos partidos tras ser expulsado en el último partido ante los lisboetas. Protestó más de la cuenta al árbitro las pérdidas de tiempo de los lusos, por lo que tampoco podrá jugar el choque de vuelta en caso de estar recuperado.

Sin secuelas

El partido ante la Real Sociedad no dejó secuelas y Arbeloa contará con los mismos jugadores para viajar este lunes a la capital del país vecino. Se entrenarán por la tarde en el escenario del choque a partir de las 20,00 horas. Antes, Arbeloa y un jugador comparecerán ante la prensa. El técnico madridista mantiene la misma planificación que en vísperas del partido de hace dos semanas.

Sobre el papel, no se espera que haya cambios en el equipo respecto al que jugó ante la Real Sociedad salvo Mbappé por Gonzalo. Asencio arrastra problemas físicos y Rudiger cumplió a la perfección, por lo que repetiría formando pareja con Huijsen. Trent también reapareció con éxito y apunta al once. Tchouameni, Valverde y Camavinga, por su parte, se asientan en la medular.