Retrato psicológico de Mbappé: "La ilusión por la Champions se ha vuelto una obligación"

"El Real Madrid ganó la Liga y la Champions. En verano, llegó el mejor jugador del mundo y la gente se pensó que iba a ser un paseo. Pero el fútbol nunca es un paseo. A veces mereces ganar un partido y no lo ganas. Y al revés. Por tanto, 1+1 son 2, pero no siempre en el fútbol". Aquella frase pronunciada por Carlo Ancelotti en diciembre antes de la final de la Copa Intercontinental ha terminado por ser anticipatoria. Aunque a principio de temporada se presentó la llegada de Mbappé como la guinda del pastel, la receta del dulce no ha resultado tan redonda como se esperaba.

Una roja que demuestra la carga de estrés

El francés, objeto de deseo del conjunto blanco más de una década, es un futbolista diferente. Un jugador que piensa más de lo normal en el campo y fuera de él, un arma de doble filo que le obliga a depender más que ningún otro de su fortaleza psicológica. La dura entrada contra Antonio Blanco que le provocó la expulsión directa antes del decisivo duelo frente al Arsenal en Champions es un fiel reflejo de la situación que atraviesa el delantero. Un ariete que ha mantenido al Madrid vivo en todas las competiciones con sus goles, pero no es suficiente: se pida que estos sean decisivos en la gran competición, como hizo frente al Manchester City en la vuelta de la repesca.

Davide Ancelotti habló de la expulsión de Mbappé frente al Alavés en rueda de prensa / LALIGA

"Ancelotti es un maestro encontrando que cada jugador pueda obtener su máximo rendimiento y es capaz de coordinar a futbolista de alto nivel en un mismo equipo. Mbappé se ha ido adaptando al juego. Tiene un rol que ha ido adquiriendo, poco a poco. Se ha centrado en lo que podía hacer en momentos clave y, desde fuera, su comportamiento es bastante mejor", reflexiona David Peris, presidente de la Federación Española de Psicología del Deporte, en conversación con este diario, sobre la evolución del francés en los últimos meses de competición hasta que la Champions volvió a entrar en juego. El torneo que le obsesiona y que le provoca el desajuste entre presión y expectativas.

En la ida, como el resto de sus compañeros, estuvo desaparecido. Y en la vuelta, como el resto de sus compañeros, se espera su mejor rendimiento. Pero sobre él, como jugador franquicia, la lupa siempre irá más al detalle. "Él se fue a un Madrid que lo había ganado y que ahora tiene un 3-0 en Champions para remontar. Si esto no lo manejas bien, te puede pasar factura. Es un jugador al que el club hace tiempo que quería fichar y del que, por tanto, se espera mucho. Esto puede influir en la gestión del estrés", incide el psicólogo.

Un vestuario de discutido liderazgo

El problema de Mbappé es que, desde su llegada, ha tenido que adaptarse a marchas forzosas en un vestuario que, pese a conocer y tener aliados, como sus compatriotas en la selección francesa, no es fácil. Ha vivido una transición de liderazgo con la salida de Kroos o Nacho, lo que iba a suponer un ascenso de los baluartes más jóvenes, siempre con el debido respeto a Modric o Lucas Vázquez, que quedaban de custodios de las esencias. En esa regeneración, el galo, que debería haber tenido un papel clave, se retrajo para no generar conflictos como jugadores como Vinicius.

Los de Carlo Ancelotti completaron una sesión de trabajo en Valdebebas antes del partido de vuelta por los cuartos de final de la UEFA Champions League frente a los Gunners / Perform

La situación de gregario no le favoreció y, con el paso de los meses, acabó adoptando la posición de liderazgo en una plantilla a veces sin rumbo. A pesar de que esto es lo que debe hacer un jugador como Mbappé, tiene sus amenazas: "Si la situación que vives la percibes, en lugar de como un reto de conseguir algo ilusionante como una obligación, con la presión de una remontada, no ajustas bien las expectativas. Es importante saber que esperan de uno mismo, pero, sobre todo, qué espera uno de sí mismo". En el caso del delantero, el problema principal lo detectó él mismo: "Estaba pensando demasiado", dijo en una rueda de prensa sobre una sentir en el que trabaja cada día.

"Cuando tienes el estrés elevado esto te genera una carga emocional desagradable. Esto provoca reacciones como la del partido contra el Alavés. No estás en el sitio en el que te gustaría estar. Te planteas las situaciones como un reto y las terminas viendo como una obligación, lo que provoca este tipo de consecuencias", apunta el psicólogo deportivo sobre la roja directa a Mbappé. Una acción descontextualizada, sin nada en juego, que evidencia el clima de presión añadida que tiene el francés ante una noche en la que quedará señalado si no consigue echarse encima al equipo. Porque, en caso de comparativa con el pasado, el galo será el elemento que marque la diferencia.

La Champions, único título para validar a Mbappé

"Hay que ver si Mbappé se mete una excesiva presión, al ser el que marca los goles del equipo. Si maneja una situación que es nueva para él en un club que también es nuevo para él, a pesar de que lo conozca. Las expectativas han sido muy elevadas, lo que también repercute en el estrés. Cuando un jugador fino, esto se percibe en momentos más complicados, de rendimiento alto, que maneja bien", analiza David Peris, presidente de la Federación Española de Psicología del Deporte. Por tanto, lo fundamental para el de Bondy es "ajustar con realismo las tareas hacia las que está enfocado". Y en este debate interno, un partido como la vuelta de Champions es el mejor desafío para calibrar la gestión de la presión.

"Si tú dejas de ver esa remontada como un gran reto y lo ves como una obligación, en lugar de ser un empujón para tu rendimiento te puede perjudicar. En la Champions, para Mbappé, todo se amplifica. Porque él ha venido a Madrid para ganarla. En el alto rendimiento tienes que hacer lo máximo que puedas en cada momento. Eso hay que trabajarlo. Su club ha apostado tradicionalmente por la Copa de Europa, algo que le ha salido bien, pero este obliga a orientar tu máximo rendimiento. Es necesario un enfoque motivacional hacia metas. Pero si ese reto ilusionante se vuelve una carga excesiva... Por eso Ancelotti, que generalmente lo hace bien, será clave", apuntala Peris, experto en psicología de alto rendimiento.

Para el Real Madrid, el partido de este miércoles ante el Arsenal es decisivo. No solo por su destino en la Champions, la única competición que validan como válida para medir el mérito deportivo, también para su proyecto y para Mbappé. Porque ambos están directamente relacionados, aunque en el Bernabéu pueda haber héroes inesperados. El mérito del francés es proporcional al del club que ha apostado su destino a medio plazo en la figura de un jugador al que el público blanco le perdonó las negativas y los años de espera, también le indultó en el arranque de temporada, pero al que no perdonará ser responsable, más bien irresponsable, en la Copa de Europa.