Mbappé pone en alerta al Madrid: "Quiero jugar"

Mbappé recuperó sensaciones en la concentración de Francia el pasado miércoles. El jugador del Real Madrid volvió a tocar pelota tras sus molestias en el tobillo, pero a los 15 minutos del entrenamiento se separó del grupo para ejercitarse aparte junto a Ibrahima Konaté. Deschamps no tomará ningún riesgo para el primer duelo ante Azerbaiyán.

Este jueves, el jugador blanco atendió a los medios de comunicación en modo de previa para el partido de clasificación para el Mundial 2026. Ante los micrófonos restó importancia: "Aquí se ha hablado más de lo que pasó con las lesiones en septiembre. Son los clubes los que pagan. No quieren perder a sus jugadores. Y para nosotros, la selección francesa es lo más importante. En Madrid todo ha pasado bien. Hubo una comunicación clara. Tenía una cosa en el tobillo, pero quise venir. El club fue comprensivo. No hay problema mayor sobre esto. Todo va bien”.

En Francia se habló de que podría descansar en el primer duelo para estar a tope contra Islandia, pero el jugador tiene claro qué quiere hacer: “Quiero jugar. El entrenador quiere que juegue. No creo que haya un problema mayor. Me siento bien. Hablamos con el entrenador. Es verdad que no he entrenado, pero hoy me entrenaré. No hay preocupación particular. Quiero jugar y clasificarme para el Mundial. Eso es todo”.

Deschamps junto a Mbappé / AP

De hecho, Mbappé daba por hecho su participación en el duelo ante Azerbaiyán. Le preguntaron acerca de superar el récord de Giroud como máximo goleador histórico de la selección y el francés se mostró optimista: "No. No me pongo un límite para igualarlo. Quiero igualarle. ¿Posiblemente mañana, quién sabe? Como dije, lo más importante es clasificarse para el Mundial". De hecho, puede que algo demasiado optimista porque está aún a cinco goles del exdelantero del Arsenal.

Deschamps también explicó la situación prevista para el delantero y confirmó su disponibilidad para el viernes: “No es algo grave el problema en su tobillo. Ha seguido el programa previsto. Debe entrenarse esta tarde con el resto de sus compañeros. Y si todo pasa bien, mañana estará disponible”.

Asentado en Madrid

Mbappé es muy importante para la selección y para el Real Madrid. Tras un primer año complicado, el francés ha conseguido revertir la situación y ser uno de los jugadores más en forma del planeta: “En el campo, puedes tener años más difíciles, donde no te asientas. En la vida, me he asentado en Madrid. Estoy más tranquilo. Es un sitio distinto a París. Forma parte de la evolución de un jugador. Conseguí volver a mi nivel. Como dije, estamos solo en el inicio de temporada y faltan muchas cosas que demostrar”, explicó el madridista.

Mbappé y Vinicius celebran un gol con el Madrid / Manu Fernandez / AP

“Creo que es una nueva temporada, hemos podido descansar más y pude prepararme mejor. He comenzado bien la temporada. Es solo el debut de una temporada muy larga. He empezado bien, puse todos los ingredientes para empezar bien. Estamos bien con el equipo, a pesar del partido ante el Atlético. Estamos comprendiendo lo que pide el entrenador de nosotros. También con la selección he empezado bien. Creo que puedo mejorar y trabajo para ello”, finalizó.