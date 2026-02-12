Mbappé pierde los papeles: “No hay sanción a la vista"

El entorno madridista contra las actuaciones arbitrales, con la televisión del club a la cabeza, ha calado en el ánimo de Kylian Mbappé. El francés se ha caracterizado por un perfil bajo en sus protestas contra los colegiados, pero ha ido a más esta temporada en la que pide explicaciones con más ímpetu de lo deseado, además de insultos como ocurrió en Valencia

Retratado

Es cierto que muchos jugadores de la Liga intentan influir en las decisiones de los colegiados dirigiéndose a ellos sin ser capitanes del equipo, los únicos que tienen esa potestad. En el Real Madrid es Valverde el que lleva los galones con Carvajal en el banquillo, pero últimamente es Mbappé el que toma la palabra ante la discreción del jugador uruguayo, que suele presentarse ante el árbitro consumadas las decisiones.

Ante el Valencia quedó retratado a través de las cámaras de DAZN sus subidas de tono con los colegiados. Acabó frustrado con el cuarto árbitro por no darle explicaciones a un fuera de juego que acabó en una jugada que apenas tuvo trascendencia para el desarrollo del partido. Pero perdió la razón cuando vocalizó la frase "tête de bite va" (literalmente, 'cabeza de pene').

Francia sorprendida

Al francés se le ve más pendiente de las decisiones arbitrales que antes. En el partido contra el Espanyol, el pasado 22 de septiembre, el colegiado Martínez Munuera llegó a advertirle cuando ya le había mostrado amarilla por protestar. "Por favor. Te la estás jugando", le dijo el árbitro al francés tras otra queja de la estrella del equipo blanco.

Incluso en su país resaltan es pérdida de deportividad de Mbappé hacia los árbitros. “No hay sanción a la vista, pero es una cuestión de imagen”, subrayaban en ‘L’Equipe’, sorprendidos por la impunidad arbitral de la que empieza a disfrutar el delantero en el fútbol español. A eso suman los últimos ‘piscinazos’ en las áreas de los equipos rivales, que quedan sin amonestaciones.