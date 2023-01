Mbappé pide a Achraf y Theo para fichar al Real Madrid

Sería la petición del crack francés al club blanco, según Fichajes.Net, aunque la entidad madridista ni le ha contestado ni piensa hacerlo Si lo fichan serán sin condiciones, sin ese estatus de privilegio que tiene en el PSG, pese a que pueda ser el mejor pagado de la plantilla

El Real Madrid sigue buscando fichajes tras el trastazo que se pegó con la traición de Kylian Mbappé. “El Mbappé que iba a venir no es el que me encontré al final; prefiero que se quede en el PSG”, sentenció Florentino Pérez tras el amargo desenlace, pero nunca dijo que “no” a un posible cambio de escenario. Ahora, pasados los meses, el francés muestra cierto desencanto con su club por no cumplir con las promesas que le hizo para que siguiera, y el entorno del futbolista utiliza al Real Madrid para insinuar que cumple o podría acabar de blanco.

En el club madridista siguen atentos a los acontecimientos, pero Mbappé no entra en sus planes de futuro salvo que el propio jugador llame a la puerta y ofrezca un plan viable de fichaje. Uno de ellos podría ser que pida refuerzos para acabar jugando en el nuevo Santiago Bernabéu, como apunta ‘Fichajes.Net’, donde aseguran que habría solicitado que fiche a Achraf y a Theo Hernández para convencerle de que fiche por ellos. Dos ex que fueron vendidos, que no entran en sus planes y a los que será difícil recuperar.

SI FICHA SERÁ SIN PRIVILEGIOS

Lo cierto es que, si el Real Madrid ha recibido dicha petición, ni ha contestado ni piensa hacerlo. En el Madrid tienen claro que si lo fichan será sin condiciones como ha impuesto en el PSG. No tendrá mando en plaza para pedir refuerzos, exigir entrenadores o directores deportivos. No tendrá ni voz ni voto, aunque se pueda escuchar su opinión como hacen con las ‘vacas sagradas’ del equipo. Su único privilegio sería ser el jugador mejor pagado de la plantilla.

Mbappé no preocupa a los gestores madridistas de momento. Su caso es pasado y si hubiese un futuro dependerá de que el jugador dé una vuelta de tuerca a su situación. Ni preocupa ni ocupa. Con Vinicius, Rodrygo, Valverde y la llegada de Endrick dentro de temporada y media tienen más de medio plan adelantado para el relevo generacional, en el que también entra Bellingham y quien sabe si Haaland, pero Mbappé no. Mucho tiene que cambiar la situación para que el club blanco vuelva a la carga por un jugador que les ha rechazado dos veces y una de ellas de manera humillante.