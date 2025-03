Mbappé: "Pensaba que Vinicius ganaría el Balón de Oro"

Kylian Mbappé volvió a abrir la discusión sobre el Balón de Oro en una reciente entrevista con Le Parisien. El delantero del Real Madrid cuestionó los criterios con los que se otorga el prestigioso galardón, además de hablar sobre su relación con el Paris Saint-Germain tras su salida este verano.

"Hoy en día, no sabemos a quién se inclina el Balón de Oro, salvo que no se debe excluir a nadie, que todos los jugadores deben ser recompensados, quizás incluso un portero", afirmó la tortuga.

"Pensaba que Vinicius ganaría el Balón de Oro"

El pasado premio terminó siendo para Rodri Hernández cuando todo el mundo daba por hecho que sería para Vinicius. El Real Madrid no se presentó a la gala tras conocer el ganador aunque ganaron varios trofeos como el de mejor equipo o mejor entrenador. Una decisión polémica que el propio brasileño confirmó que fue idea del club.

Rodri, con el balón de Oro. / EFE

"¿Balón de Oro? ¿Qué es un Balón de Oro? ¿Rodri es un Balón de Oro para ti? Pensé que el Balón de Oro sería para Vini Jr., pero al final fue para Rodri. Si te lo hubiera dicho hace tres meses, habrías dicho: ¿De qué demonios estás hablando?".

Su relación con el PSG

El francés llegó a Madrid este verano tras muchos años pretendido por el club blanco. En Francia se explicó la mala reacción que tuvo Nasser Al-Khelaïfi a la marcha de su estrella. Pero Mbappé quitó hierro al asunto y explicó que se queda con lo bueno de su etapa en el Parque de los Príncipes: “Por supuesto que le daría la mano a Nasser si nos enfrentamos al PSG en la Champions League. No soy de los que solo se fijan en lo negativo; sé agradecer lo que la gente me da en la vida, tanto profesional como personalmente".

Al Khelaïfi-Mbappé en el día de su última renovación / EFE

Precisamente, tras la marcha de 'la tortuga', el equipo francés parece haber encontrado su mejor juego, de hecho, desde Francia algunos afirman que el equipo de Luis Enrique juega mejor sin Kylian Mbappé. Esta temporada, los parisinos están vivos en todas las competiciones y son uno de los máximos favoritos a ganar la Champions League.

"¿Dicen que el PSG juega mejor sin mí? Les deseo lo mejor, pero estoy centrado en el Real Madrid y en la oportunidad de ganar un triplete. Es algo que el Real Madrid aún no ha conseguido, así que sería extraordinario en mi primera temporada", explicó el '9' blanco.

"No entiendo porque la capitanía es un problema"

La figura de Kylian Mbappé con Francia ha sido objeto de analisis e incluso de críticas en los últimos tiempos. El delantero se perdió las últimas convocatorias con la selección dos veces campeona del mundo y algunos medios apumtaban a una pelea con Dider Deschamps.

“¡No! Si hubiera habido una ruptura, nunca habría cogido sus llamadas. Todo el mundo me conoce. Si hay una ruptura con alguien, no me mantengo en contacto, no puedo fingir. Eso no significa que en una relación nunca haya desacuerdos. Aunque yo no quiera, puede que los haya. Ahora, tengo mi educación, siempre he tenido respeto y reconocimiento por el entrenador. Fue mi único entrenador en la selección francesa, y me dio mi primera convocatoria. Hemos tenido éxitos juntos y nuestra relación no puede acabar en el cubo de la basura por dos o tres desavenencias que, por otra parte, no son nada graves", confirmó Mbappé.

Mbappé y Deschamps, en una imagen reciente / AP

Aún así, el francés no desmintió del todo las conversaciones con su seleccionador aunque les quitó importancia: “No son secretos, son desacuerdos que la gente no tiene por qué conocer. En cualquier trabajo hay desacuerdos con los compañeros, pero eso no significa que no te gusten o que no los respetes”.

Otro de los temas que había causado debate en torno a Mbappé fue la capitanía con la selección, algo que Mbappé no podía dar crédito: “Soy el único al que le hacen esa pregunta. Me han dado el brazalete, lo cojo e intento asumirlo lo mejor que puedo. Pero no entiendo por qué, cuando llevo ocho años en la selección francesa y la capitanía nunca ha sido un problema, se ha convertido en un problema. Cuando Hugo (Lloris) no estaba aquí, nadie hablaba de los segundos capitanes. Pero hoy en día incluso eso es objeto de debate".