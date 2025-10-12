Mbappé: "Pensaba que Messi estaría siempre en el Barça y yo nunca pensé ir allí"

Tras un inicio de temporada espectacular a nivel individual, Kylian Mbappé protagoniza uno de los capítulos de Universo Valdano (Movistar+) más esperados. El delantero francés no se calla nada a la hora de hablar del derbi, el Mundial, su relación con Vinicius, haber compartido equipo con Messi y muchas cosas más.

Su nuevo físico: "He perdido peso. Estuve enfermo y perdí muchísimo, unos 7 kg, pero he recuperado dos o tres. Peso menos que el año pasado".

La presente temporada: "Es un año importante con el Madrid y con la selección. Hemos empezado bien la temporada, pero pienso que tenemos que mejorar si queremos llegar dónde queremos".

La derrota ante el Atlético: "Nadie esperaba eso. Fue un momento duro para el equipo. No hay que olvidar lo que ha pasado, eso nos hará bien en un futuro. Ellos vinieron a jugar un derbi y nosotros también, pero no metimos intensidad en los duelos, los centros... Es que ganaban todos los duelos".

Kylian Mbappé celebra el segundo gol del Real Madrid ante el Espanyol en Liga en el Bernabéu. / Manu Fernandez / AP

La final perdida ante Argentina: "Fue un partido loco y mereció ganar Argentina, que fue mejor en el global del partido. Perder una final del Mundial duele mucho. Creo que llegaremos a la final por tercera vez y que esta vez podremos ganar. Aprendimos de lo de 2022. Mucha gente me habla de coger a Pelé (ganar tres mundiales), pero es un jugador único en el fútbol, yo pienso más en quedar en la historia de mi país. Ganar un Mundial es lo máximo para un jugador".

La selección española: "España es una de las pocas selecciones en la que los pequeños juegan igual que los del primer equipo. Solo puedo darles la enhorabuena por eso, eso es una ventaja. Es un equipo que tiene mucho control. Técnicamente son muy fuertes. Mi experiencia en un Mundial es que no siempre es bueno llegar tan bien antes de un Mundial. Son muy jóvenes y muchos no saben lo que es un Mundial. Para mí es el mejor equipo de Europa ahora mismo, pero el Mundial es diferente".

¿Qué le diría a su niño de 10 años?: "Que tenía razón en tener este sueño. Ser jugador de alto nivel, competir por los mejores premios, jugar con y contra los mejores jugadores de la historia fue un privilegio y ahora a seguir. Estoy en el mejor club del mundo y es un privilegio. Tengo mucho que dar y he recibido mucho de los socios del Madrid y la gente de España".

Kylian Mbappé, durante el duelo contra Azerbaiyán / Michel Euler

El momento que cambió todo: "Cuando llegué al Mónaco. En la academia, tenía 14 o 15 años y todo el mundo hablaba de mí. Eso es muy especial. Yo sabía que era diferente, pero en ese momento no sabes si para bien o para mal. Eres un niño inocente. En el Mónaco me di cuenta que podía ser profesional y bueno. Estar allí fue lo mejor para mí. Las comparaciones con jugadores (Henry) fueron buenas para mí, pero yo me esforzaba mucho. Yo sabía que tenía que demostrar mi potencial".

Rechazar al Madrid por el PSG: "En ese momento fue muy claro. Cuando fui del Mónaco el objetivo claro era jugar. En el Madrid estaban Benzema, Cristiano y Bale y yo no quería estar en el banquillo. Todos los clubes de Europa me decían que iba a jugar y en el Madrid sabía que no lo haría. Claro que era mi sueño, pero jugar titular es un privilegio y tenía la oportunidad de estar en casa, en París. Tuve 7 años increíbles ahí. El orgullo de jugar dónde naciste es especial, pero claro que tenía el sueño de jugar en el Madrid. Fue increíble jugar en París".

Consejo para Lamine Yamal: "Pienso que es una época diferente. Él juega en un club que es mucho más grande que el mío, con todo el respeto para el Mónaco. No creo que haya una solución, él tendrá su experiencia. Tiene la pasión por el fútbol y es lo único que no tiene que perder. La gente habla mucho de su vida personal, pero yo creo que tienen que dejarle en paz. Hay que entender que en el fútbol es un gran jugador, pero en la vida es un chico de 18 años. Todo el mundo tiene errores. Tenemos que mirar únicamente lo que hace en el campo, el resto no es importante si no es grave. Tiene un gran talento y va a tener su camino como lo quiere. Le deseo mucha suerte".

Lamine Yamal se lamenta tras el FC Barcelona-PSG / Valentí Enrich

Las redes sociales: "Antes de estar ahí tienes que aceptar las cosas, aceptar que la gente puede ser brutal contigo, con tu familia, tu club... Si puedes con eso puedes mirarlo, si no puedes con eso, no".

Acudir terapia ante las críticas: "Es un tema que hay que tomar de manera seria. Muchos jóvenes tienen este problema con las redes sociales y hay que escuchar, no girar la mirada. Los jugadores sabemos lo que es de sacrificado, pero es parte de nuestro trabajo, no digo que esté bien, pero sabemos que es parte de esto. Es un tema que hay que atender y hace mucho daño a nuestro mundo ahora".

Jugar con Messi: "Cuando hablas de jugadores que han marcado la historia, piensas en Messi. Es una persona muy normal dentro de un vestuario. Cuando eres famoso mucha gente te da una etiqueta y si los escuchas entra en tu cabeza, pero no, él era totalmente normal y tenía respeto por todo el mundo. Como jugador era único. Cuando tienes a alguien así en tu equipo tienes que quedarte cerca de él y observar todo lo que hace. Me ayudó muchísimo a entender el juego. Fue una suerte para mí jugar con Leo Messi. No pensaba que iba a jugar con él en mi carrera. Pensaba que se quedaría toda la vida en Barcelona y mi sueño era el Madrid, no pensaba ir a Barcelona en mi vida. Solo puedo darle las gracias. Fue una oportunidad de oro".

Leo Messi posa con sus ocho Balones de Oro, en 2023. / X

Luis Enrique: "Una muy buena persona y un gran entrenador, pero como persona casi más grande. Le deseo lo mejor en su vida y yo lo pasé muy bien con él".

Cristiano Ronaldo: "Siempre ha sido un modelo para mí. Tengo la suerte de hablar con él y que me dé consejos. En Madrid él es el número uno. Yo quiero conseguir mi camino".

Jugar en España: "De España hay muchas cosas que me gustan. No conocía bien el país. La gente es muy amable. Me han dado muchísimo cariño desde el primer día. Parecía que fuera un jugador español. Me dan mucho cariño y eso me ha sorprendido mucho. Eso te da mucha alegría, que la gente te valora y tiene respeto por tu trabajo y por ti. Cuando llegue al Madrid el club me decía siempre que me quedara en casa porque la gente me esperaba mucho. Los primeros meses me quedaba en casa. Ahora que puedo ir fuera en Madrid pienso que la gente respeta mucho la privacidad. La gente es muy amable y siempre quieren ayudar, han sido muy cariñosos con mi familia".

La relación con Vinicius: "Pienso que eso más que de España son los humanos, es igual en Francia o Inglaterra. Dos jugadores famosos en el mismo equipo venden mucho papel. Tengo una relación muy buena con Vinicius, muchísima mejor este año que nos hemos conocido más como jugadores. Tenemos el mismo objetivo: ganar títulos con el Madrid. Si queremos hacerlo tenemos que estar en nuestra mejor versión".

El cambio de Ancelotti por Xabi: "Son dos personas diferentes. Ancelotti es uno de los mejores de la historia. Un entrenador que siempre está cerca de sus jugadores. Xabi también quiere ayudar, pero es más joven. Tiene que demostrar más que Carlo y él tiene ganas de hacerlo y conseguir cosas con el Madrid. Vamos a intentar ayudarle".