Mbappé pasa al ataque por el Balón de Oro: "No veo a ningún jugador mejor que yo la temporada pasada”

Kylian Mbappé ha concedido una extensa entrevista a L’Équipe en la que ha repasado algunos de los asuntos más relevantes de su carrera y de su actualidad en el Real Madrid. El delantero francés ha hablado sin tapujos sobre el Balón de Oro, su salida del PSG, el rendimiento del conjunto blanco y la comparación entre ambos clubes.

Mbappé considera que tiene argumentos suficientes para conquistar este año el prestigioso galardón individual. “Tengo la idea de que puedo ganarlo este año. Forma parte de mis objetivos, además a corto plazo; queda poco”, aseguró.

El francés defendió su candidatura pese a no haber conquistado grandes títulos colectivos durante la pasada temporada. “La gente dice que no he ganado ningún título, pero es un trofeo individual”, explicó. En este sentido, reivindicó sus registros y, especialmente, su récord como máximo goleador histórico del Mundial, con 22 tantos.

Kylian Mbappé, con la selección de Francia en el Mundial / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

“Siempre he pensado que el Balón de Oro debía premiar a un jugador diferente. Por supuesto que existe el componente colectivo, y es importante, porque el fútbol es un deporte colectivo. Pero es un trofeo individual”, argumentó. Y fue todavía más contundente al valorar su temporada: “Creo que este año he hecho cosas diferentes. Por eso considero que puedo ganarlo”.

Mbappé también dejó una frase de enorme confianza al ser preguntado por si algún año anterior se había sentido el mejor del mundo. “Algunos años consideraba que era el mejor jugador del mundo. No veía a ningún jugador mejor que yo”, afirmó.

Su salida del PSG

El delantero francés quiso reivindicar su compromiso con el Paris Saint-Germain pese a su marcha al Real Madrid. Mbappé recordó que durante sus siete años en París tuvo opciones de salir, pero decidió quedarse. “Cuando estaba en el PSG podía ir a cualquier club de Europa. Y, sin embargo, siempre me quedé. Preguntad cuántas ofertas recibieron durante mis siete años allí. Me quedé porque era feliz en París”, explicó.

También rechazó la idea de que el vestuario del PSG estuviera especialmente condicionado por los egos de sus estrellas. “Todos los vestuarios tienen ese tipo de personas, incluso los que no tienen estrellas. Mucha gente tiene ego, y no solo los jugadores. También personas a las que no vemos, en las oficinas”, señaló.

Mbappé celebra un gol con el PSG / Agencias

Sobre el hecho de que el PSG haya ganado dos Champions desde su salida, mientras el Madrid todavía no ha conquistado ninguna desde su llegada, Mbappé fue pragmático: “La han ganado, no podemos quitárselo. Han construido sus victorias”. En su opinión, el conjunto parisino es ahora “el equipo a batir”, mientras que el Madrid debe trabajar para destronarlo.

Los pitos del Bernabéu

Mbappé también habló de los momentos complicados vividos en el Santiago Bernabéu y de los pitos de la afición. “Cuando fichas por el Madrid, sabes en qué te estás metiendo”, afirmó. “No me afectó demasiado. Después, entiendo que el público exprese su descontento”.

El francés aseguró que estar en el Real Madrid supone una enseñanza constante: “Estar en el Real Madrid es un privilegio y es una enseñanza sobre lo que tenemos que mejorar para hacerlo mejor esta temporada”.