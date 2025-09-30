Mbappé no olvida la 'manita' del derbi: "No puede volver a pasar algo así"

El francés Kylian Mbappé, autor de tres de los cinco tantos de la goleada del Real Madrid al Kairat Almaty (0-5), aseguró que el triunfo no sirve para dejar en el olvido lo ocurrido en el derbi del Metropolitano en la primera derrota de la temporada y afirmó que no puede "volver a pasar algo así".

"Nunca hay que olvidar lo que ha pasado, esta es otra competición pero hay que seguir pensando lo que pasó el fin de semana para que no vuelva a pasar algo así", afirmó.

Feliz por extender su racha goleadora y alcanzar 60 goles en la Liga de Campeones, Mbappé enfocó al bien del equipo por encima del personal. "Trabajo para ayudar al equipo. Pienso únicamente en ayudar para que el equipo gane y si meto goles bien y si no, ayudo de otra manera. Lo más importante es ganar partidos y trofeos".

También mostró exigencia consigo mismo al asegurar que debió marcar más tantos, lamentando las ocasiones desperdiciadas. "Un jugador como yo cuando tiene cinco ocasiones tiene que marcar cinco goles, por eso me ha comprado el Real Madrid. Quiero siempre más. He marcado tres, muy bien, pero trabajo para marcar más goles y ser más eficiente en la portería".

Destacó la "buena aportación" y la "conexión" que está desarrollando con Arda Güler. "Un joven con mucha calidad y talento", y bromeó con uno de los pases de gol que le dio Thibaut Courtois con un balón en largo desde su área. "No sé si lo ha hecho a propósito pero ha sido un pase enorme y ha hecho el 80 por ciento del gol. Yo el 20".