Mbappé se olvida de la humildad y reclama el Balón de Oro: "¿Defender como Raphinha y Dembélé? Meto más goles que ellos"

Kylian Mbappé salió dispuesto a responder a todas las críticas en la sala de prensa de Valdebebas antes del partido de Champions ante el Inter. El francés no lo pensó dos veces a la hora de hacer autocampaña para pedir el Balón de Oro y para dejar claro que se ve como el mejor jugador del mundo, a pesar de las críticas respecto a su figura por su trabajo defensivo.

Cuestionado por el eterno debate de su compatibilidad con Vinicius y Bellingham, el atacante francés empezó con un claro discurso, aunque admitió que también deben escuchar las opiniones de fuera. "No sé, es una opinión de las millones de opiniones que hay sobre el Madrid porque es el club más famoso y grande del mundo. Tenemos el mismo objetivo, que el Madrid gane partidos y títulos. No podemos controlar la opinión de la gente, pero sí escuchar las opiniones e intentar mejorar e ir adelante", explicó.

Mbappé, en un entrenamiento con el Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"No estoy en el tema de sacar tres jugadores fuera del colectivo. A los periodistas les gusta porque es lo que vende. Mi mentalidad es pensar cómo mejorar como equipo", añadió posteriormente.

El delantero del conjunto blanco atacó directamente la gran pregunta que lleva surgiendo estos años sobre el trabajo defensivo que hacen tanto él como su compañero brasileño. "¿Solo yo y Vinicius?", respondió Mbappé con cara de sorpresa, antes de que el periodista sacara a la palestra dos nombres que presionan más que él. "Claro que tenemos que mejorar, pero yo puedo hacerme el tonto y decirte que meto más goles que los dos que tú has dicho (Raphinha y Dembélé) y que ellos tienen que meter más goles para ser como yo. Claro que tengo que mejorar, pero no me gusta comparar. Hago muchas cosas que los otros no hacen. Si entramos en este tema sería un debate sin fin", sentenció el '10' del Madrid.

Reclama el Balón de Oro

Tampoco hubo ni un atisbo de dudas en Kylian Mbappé a la hora de reclamar el Balón de Oro este año: "Cuando juegas para el Madrid, de manera natural la gente te asocia a este tipo de premios, colectivos e individuales. Mucha gente en la calle me habla del Balón de Oro, es un premio muy positivo. He hecho mucha historia este verano en la competición más importante de este deporte. La gente tiene libertad de votar a quién piensen que es el mejor del mundo".

Kylian Mbappe: "Puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro." / REAL MADRID TV

"¿Si pienso que soy el mejor del mundo? Yo siempre, pero es algo muy personal. Hay gente que piensa que soy el mejor del mundo y otra gente que piensa que no. Claro que yo pienso que este año es un buen año para mí para ganar el Balón de Oro", explicó el francés.

Además, el delantero del conjunto blanco también afirmó que no había cambiado nada en el vestuario. "Es igual que el año pasado. Solo un entrenador diferente. El ambiente es igual. Contra el Betis jugamos bien, solo fallamos en lo más importante, meter goles, que es responsabilidad mía. Estamos muy tranquilos", concluyó.