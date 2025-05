La obsesión de Mbappé

Mbappé ha vivido con contrariedad esta última semana, en la que ha visto cómo el PSG se clasificaba para la final de Champions. El torneo que se le resiste a uno de los jugadores más desequilibrantes y que motivó, precisamente, su fichaje por el Real Madrid, que ha alcanzado esta distinción en 15 ocasiones. Sin embargo, la eliminación contra el Arsenal, con él en el foco, cambió por completo sus planes y las estadísticas individuales, así como un campeonato doméstico, LaLiga, vuelven a ser el refugio del francés.

Lucha abierta en el clásico con Lewandowski

Sobre el '9' ha pesado un exceso de responsabilidad que ha ido pagando a lo largo de la temporada y que ha permitido descargar la del resto. Pero hay una estadística a la que se aferra para dar como aprobada su primera temporada y es el trofeo 'Pichichi', que ha recaído en jugadores blancos solo tres veces en los últimos diez años: Cristiano Ronaldo en la 2013/2014 (31 goles) y en la 2014/2015 (48, el mayor registro en este galardón); y el más reciente de Benzema en la 2021/2022 (27).

Real Madrid - Celta: El doblete de Mbappé

Con el doblete que anotó frente al Celta en la pasada jornada, Mbappé se puso a tan solo un tanto de Lewandowski, que lleva sin ver puerta en Liga desde el pasado 30 de marzo, cuando marcó dos goles en el triunfo contra el Girona. Son 25 contra 24 aciertos sin que existe ningún otro contendiente capaz de hacerles frente, porque el inmediato perseguidor es Budimir, de Osasuna, con 18 tantos.

Será una lucha en términos numéricos similar a la que se ha ido produciendo en las últimas temporadas, donde se ha rebajado el suflé de la locura Messi contra Cristiano. Antes de llegar al Real Madrid, Mbappé fue el máximo goleador de la Ligue 1 en las seis últimas temporadas. Con dos jornadas por disputarse en el campeonato galo, Dembélé apunta a sucederle en una temporada en la que puede llevarse el Balón de Oro si consigue levantar la Champions ante el Inter el próximo 31 de mayo en Múnich.

Mbappé, a por el récord de Zamorano

Quien seguro no se lo llevará es un jugador del Real Madrid, de ahí que el territorio de las distinciones individuales se queda en reconocimientos como el Pichichi o el Zamora, ahora mismo en poder de Oblak (0,82 de coeficiente, frente al 0,86 de Courtois). En territorio blanco está instalada la idea de que el fichaje de Mbappé no es para hacer números vacíos, sino para anotar goles decisivos. Por eso la idea de abrochar el trofeo de máximo artillero de LaLiga en su primera temporada tendrá un valor simbólico si lo logra en el clásico. De ahí que se haya convertido en un deseo ciego.

Además, Mbappé está ante la oportunidad de convertirse en el jugador que más goles ha anotado en su primera temporada vistiendo la camiseta blanca. El récord lo sigue conservando Iván Zamorano, que en la 1992/1993 fue capaz de ver puerta en 37 ocasiones en 45 partidos. Aunque con 52 partidos disputados, los 36 del francés dejan esta marca a tiro de piedra. Ya ha superado los 35 de Cristiano Ronaldo en la 2009/2010, los 33 de Van Nistelrooy en la 2006/2007 o los 30 de Ronaldo Nazario en la 2002/2023.

Más goles en la primera temporada con el Real Madrid 1992/1993. Zamorano: 37 goles en 45 partidos

2024/2025. Mbappé: 36 goles en 52 partidos

2009/2010. Cristiano: 33 goles en 35 partidos

2006/2007. Van Nistelrooy: 33 goles en 47 partidos

2002/2023. Ronaldo Nazário: 30 goles en 44 partidos

1985/1986. Hugo Sánchez: 29 goles en 49 partidos

Los 50 goles, una meta incompleta

Mbappé, que tuvo importantes problemas de confianza al principio del curso, busca reafirmarse a través de las cifras que le darían un reconocimiento efímero. Con todo, estaría lejos todavía de la cifra de 50 goles con la que ambicionó después de su estreno victorioso en la Supercopa de Europa, su primer título, con un gol propio, que abría la veda de un sinfín de títulos que el Barça de Flick ha puesto en pausa. Para él, así como para el resto de compañeros, el cierre de temporada servirá para poner las cartas sobre la mesa de cara a Xabi Alonso, su futuro entrenador en el Real Madrid.

Ancelotti no ha conseguido sacar el mejor partido del francés. Aunque él se atribuye gran parte de la responsabilidad, como admitió en sus escasas, pero siempre interesantes apariciones públicas. "Pienso demasiado", dijo después de superar el bache de inicio de curso que le llevó a tocar fondo en San Mamés, con su segundo penalti consecutivo fallado. Después salió a flote, pero terminó arrastrado por el rendimiento de un equipo en el que fue el factor diferencial con respecto al que ganó Liga y Champions de la temporada pasada.

Por eso fue el señalado por el Bernabéu en la derrota de Champions, cuando se retiró lesionado, en lo que algunos consideraron como un 'borrado' particular frente al que el delantero quiere rebelarse siendo la pólvora de un equipo que ha renunciado a un '9' puro y que necesita lo mejor de todos sus actores ofensivos. Para ellos, aunque tarde, el clásico es una reválida para, por lo menos, aprobar el examen de final de curso.