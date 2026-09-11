Mbappé ya no puede más con sus memes de 'El Dictador': "No creo haber hecho eso en mi vida"

Kylian Mbappé ya suma su tercera temporada consecutiva en el Real Madrid y el objetivo es claro: volver a ganar por lo menos un título, después de dos temporadas en blanco. Muchos aficionados del conjunto merengue lo señalan como el principal culpable de la crisis deportiva del club, coincidiendo que tras su marcha del Paris Saint-Germain, el equipo de Luis Enrique ha ganado dos Champions League, un título que todavía se le resiste.

En estas temporadas, Mbappé ha sido carne de meme y en redes sociales incluso lo han llegado a calificar como "dictador", algo sobre lo que ha hablado en su última entrevista para 'France Football', recogida por 'L'Équipe'.

La pareja de Ester Expósito ha dado su opinión al respecto sobre este tipo de bromas que circulan especialmente en X, antes conocido como Twitter.

En primer lugar, ha expresado que "hay una parte que es divertida porque se siente que, para algunas personas, es una broma sin mala intención".

Estos son algunos de los memes / SPORT

El delantero del Real Madrid ha reconocido que "también hay una parte un poco menos divertida porque conocemos los daños que ese tipo de personas han causado en la historia".

No entiende de ninguna de las maneras como puede ser comparado con un dictador: "Ser comparado con personas que asesinan gente o que han hecho infelices a millones y millones de personas... No creo haber hecho eso en mi vida".

Mbappé ofrece la bota de oro de la edición pasada de la Champions en el Bernabéu / Real Madrid

"Por un lado, sé que se hace de manera ligera y que no llega tan lejos, pero eso muestra a veces una falta de conciencia política y humana en la gente", ha asegurado en la entrevista.

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Hasta Ousmane Dembélé apodó a Mbappé como 'Mobut', en referencia al exdirector de Zaire, Mobutu Sese Seko. "Lo de Ousmane es otra cosa. ¡Él lo sacó de las redes sociales! Él lo hace para reírse", ha comentado el futbolista del Real Madrid al ser preguntado por este apodo.