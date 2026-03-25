Mbappé lo niega: "La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta"

El Real Madrid ha vuelto a encontrar el equilibrio en el terreno de juego y empieza a mejorar de la mano de Arbeloa, pero el protagonista vuelve a ser Mbappé. El francés se ha perdido gran parte de los últimos encuentros por unos problemas en la rodilla, que, según informaron en Francia y posteriormente en España, fueron culpa de los médicos del Real Madrid.

El servicio médico blanco se equivocó y analizó la rodilla equivocada del delantero, pero Mbappé lo niega todo: "La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta. Puede que yo sea indirectamente responsable. Cuando no hay comunicación, todos se aprovechan de la situación, así son las cosas. Siempre hemos tenido una comunicación bastante clara con el Real Madrid. Estamos en un momento importante de la temporada; quería que el equipo ganara partidos (durante mi ausencia, nota del editor); es genial. Cuando me lesioné a principios de enero, no estaba allí, todos pensaban que yo era la única solución del club, y no era así", explicó en rueda de prensa con la selección francesa.

Eso sí, el delantero se marchó a Francia a buscar una segunda opinión, y tras varias semanas empieza a recuperar la forma física: "Nunca he sido un hombre ni un jugador que se arrepienta de nada. Me centro en el presente y en el futuro cercano. Me alegra sentirme bien de ambas rodillas. En cierto modo, también se lo debo a mi club. Estoy muy contento de estar aquí, en forma y con buena salud".

La lesión de Mbappé preocupa a todas las partes del Real Madrid; también en la prensa de la capital / SPORT.es

Mbappé no ha sido titular desde entonces con el Real Madrid. Volvió en el duelo de UEFA Champions League ante el Manchester City y disputó varios minutos en el derbi ante el Atlético de Madrid. En ninguno de los dos duelos se le vio cómodo y prácticamente no entró en juego.

Ahora el futbolista está con su selección en Estados Unidos. Francia se enfrentará a Brasil y a Colombia en territorio americano y su estrella está preparada para jugarlo todo: "¿Cuántos minutos mañana? Estoy listo para jugar, para ser titular. El entrenador tomará las decisiones". Algo que no gustaría nada a los madridistas, que ya se quejaron cuando Mbappé fue convocado por Deschamps sin estar listo del todo.

La prioridad de Mbappé en toda esta lesión era no perderse el Mundial, la gran cita que espera este verano. El francés tiene sus ojos puestos en ese trofeo que ya consiguió ganar en 2018, pero que espera poder volver a lograr tras quedarse muy cerca en 2022: "¿Ganar el Mundial como capitán? Es tan difícil, tan raro. Cuanto más tiempo pasa, más te das cuenta de la importancia de las cosas. Hay que vivir el presente, comprender la importancia de las cosas y de las competiciones. Sería fantástico ganar, para mí, para los jugadores, para los franceses, para los periodistas... Parece que no te importa (sonríe). Ya estamos pensando en el Mundial, tenemos muchas ganas de estar allí. Este partido es emocionante. Pero hay algunos jugadores que no estarán. Es demasiado pronto para decirlo, pero es agradable estar aquí, reunirnos de nuevo".