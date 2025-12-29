Mbappé mueve ficha y contrata un nuevo entrenador

El Stade Malherbe Caen se encuentra en una situación complicada. El conjunto francés, propiedad de la familia de Kylian Mbappé, descendió la pasada campaña a la tercera división nacional y en el presente curso se encuentra atascado en mitad de tabla.

La directiva ha decidido tomar una decisión drástica este lunes, anunciando el cese de Maxime d'Ornano como técnico y la contratación de Gaël Clichy en el banquillo. El que fuera lateral de Arsenal y Manchester City entre otros vivirá de esta forma su primera experiencia como entrenador principal.

Clichy, que estuvo jugando hasta 2023, inició su carrera en los banquillos actuando como segundo entrenador de Thierry Henry en la selección francesa sub 21, pero dejó su puesto el pasado mes de junio. Ahora llega para tratar de resucitar al SM Caen, acompañado de Marvin Esor.

Mbappé ha visto como las protestas no han cesado desde que compró el club. La mala deriva en lo deportivo ha desatado la indignación de la afición del club en varias ocasiones. Este curso, uno de los episodios más tensos se vivió en la Copa de Francia, cuando fueron eliminados por un quinta división.

En el mes de noviembre, el club aprobó un ERE que terminó afectando a 16 empleados, como parte del plan de recorte presupuestario tras el descenso a National. Los trabajadores pertenecían a los departamentos de administración, marketing y comercial, según informó en su momento RMC Sport.

El SM Caen está ahora mismo a 6 puntos del tercer puesto en la clasificación, por lo que tendrá que mejorar mucho sus resultados para poder pelear por el objetivo de ascender y regresar a la segunda división del fútbol francés.