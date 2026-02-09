Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mbappé se mofó de los árbitros durante el descanso: "Son unos payasos"

El francés protagonizó un tenso cruce con el cuarto árbitro tras una jugada polémica, mostrando su frustración por una decisión arbitral dudosa

El pique de Mbappé con el árbitro: "Tú me dices de hablar dentro, estoy dentro y tú no me hablas"

DAZN

Roger Meya Pla-Giribert

El Madrid cumplió en Mestalla (0-2) para mantenerse a un solo punto del Barça una jornada más. Los goles de Carreras y Mbappé bastaron para que el conjunto de Álvaro Arbeloa, sin necesidad de un juego brillante, tumbaran a un Valencia a la deriva. El conjunto 'che' podría caer en los puestos de descenso si el Rayo puntúa ante el Oviedo en el partido aplazado por el estado de Vallecas.

Desde el 19 de septiembre de 2021 que un jugador del Madrid no terminaba el partido sin ver una roja en Mestalla, la mayoría de ellas debido a desenlaces con mucha tensión acumulada en el campo, como el caso de Vinicius en la 22/23 y 24/25, y Bellingham en la 23/24. Ayer el brasileño no estuvo por sanción en uno de los escenarios más hostiles para él, aunque el partido no estuvo exento de polémica.

Las cámaras de DAZN cazaron un tenso intercambio entre Mbappé y el cuarto árbitro camino a los vestuarios al filo del descanso, cuando el marcador aún estaba por estrenar. "Cómo puede ser fuera de juego. Te pregunto por una explicación", protestaba el francés. Mientras que el colegiado le señalaba el camino al túnel diciendo: "Con las cámaras es muy forzado, vamos dentro". Mbappé, cortante, replicó: "Vamos dentro entonces porque no entiendo". Visiblemente frustrado por la situación, aprovechó para dedicarle un insulto en francés: "Tête de bite va" (literalmente, 'cabeza de pene').

La tensión no se quedó allí. Las cámaras les siguieron hasta el túnel, donde quedó en constancia el resto de la conversación: "Tú me dices de hablar dentro, estoy dentro y tú no me hablas". Sin obtener respuesta, el jugador se giró hacía Camavinga y le dijo riendo en francés: "C'est trop des bouffons les arbitres, frère", un dardo que se traduce como "Estos árbitros son unos payasos, hermano".

El francés marcó en el añadido y ya son nueve goles en los últimos seis partidos, 23 en liga y 38 en toda la temporada, siendo la referencia absoluta de un Madrid que, aunque no termina de fluir, se aferra a su estrella para mantener el pulso por el título. Sin Copa entre semana, los blancos ya miran el sábado para recibir a la Real Sociedad.

