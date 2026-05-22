Mbappé matiza su declaración y defiende a Achraf tras su denuncia por presunta violación

Kylian Mbappé ha presentado un certificado ante la sala de investigación que estudia el caso de Achraf Hakimi para aclarar el contenido de su declaración policial de abril de 2023 y defender que sus palabras “no incriminan en absoluto” a su excompañero, según informó RMC Sport.

El documento ha sido incorporado al procedimiento en el marco del recurso presentado por la defensa de Hakimi contra la decisión del juez instructor de enviar al internacional marroquí a juicio por la denuncia de violación presentada por una joven en 2023. La sala de investigación deberá decidir el próximo 19 de junio si existen elementos suficientes para confirmar esa decisión.

En la orden de procesamiento, el magistrado consideró que parte de la declaración de Mbappé resultaba contradictoria con la versión ofrecida por Hakimi. Concretamente, el juez interpretó que el delantero francés había explicado a los investigadores que su amigo le confesó haber realizado “caricias en las partes íntimas” de la denunciante.

Mbappé consuela a Achraf en el Mundial / AFP

Sin embargo, según RMC Sport, Mbappé ha querido ahora precisar el sentido exacto de sus palabras. El actual jugador del Real Madrid sostiene que habló de “partes privadas” y no de “partes íntimas”, y que en ningún caso pretendía referirse explícitamente a una agresión sexual o a un contacto sexual no consentido.

En su declaración ante la Policía, Mbappé relató que habló con Hakimi la noche de los hechos para conocer su versión. Según el testimonio recogido por el medio francés, el delantero explicó que el lateral le dijo que se habían besado y que hubo “caricias mutuas”, añadiendo que “en ningún momento sintió rechazo por parte de la joven”.

La defensa de Hakimi considera que esta aclaración refuerza la tesis del futbolista marroquí y cuestiona la interpretación realizada por el juez instructor. Por el contrario, la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, sostuvo tras la audiencia que Mbappé intenta ahora “retractarse” de unas declaraciones que, a su juicio, eran “inequívocas”.

El caso sigue bajo investigación judicial y, por el momento, no existe una condena contra Hakimi. La decisión sobre la celebración o no de un juicio se conocerá en las próximas semanas.