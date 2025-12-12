Mbappé, de mal en peor: nuevo revés judicial

A Kylian Mbappé no le sonríe la fortuna en los últimos días. Los resultados deportivos no le acompañan en un Real Madrid que colecciona derrotas, ya sea en Liga o en Champions, y a título personal ha visto cómo una fractura en un dedo y algún contratiempo físico le han mermado en su rendimiento. Por si fuera poco, en las últimas horas, según trasciende en Francia, el crack madridista habría visto cómo encaja un nuevo contratiempo en su dilatada y millonaria pugna jurídica contra el PSG.

Según recoge RMC, el Tribunal de Apelación de París rechazó el pasado 9 de diciembre el recurso interpuesto por Mbappé sobre el levantamiento de los embargos cautelares dictaminados sobre el Paris Saint-Germain.

No se trata de un detalle menor si tenemos en cuenta que el PSG obtuvo la anulación de la orden de embargo sobre las cuentas del club que ascendía nada menos que a 55 millones de euros. Esta decisión llegó en el mes de mayo y, automáticamente, fue recurrida por Mbappé.

Castigo económico

La información recogida por RMC también hace referencia a un segundo dictamen de lo más curioso emitido por el Tribunal de Apelación de París. En este caso, el tribunal también ordenó a Kylian Mbappé a cubrir las costas judiciales y pagar 3.000 € al PSG por abuso de poder.

La siguiente batalla judicial entre Mbappé y el PSG se librará el próximo martes 16 de diciembre. Ambas partes deberán comparecer ante el Tribunal Laboral, que emitirá su fallo tras la audiencia del pasado noviembre. Recordemos que ambas partes se reclaman cifras estratosféricas después de la abrupta salida de Mbappé con dirección al Real Madrid.

En concreto, Mbappé pide unos 263 millones de euros alegando sueldos y primas pendientes, indemnización a la finalización del contrato y los habituales daños de imagen. El PSG tampoco se queda atrás en su reclamación que asciendo a unos 440 millones de euros. Ahí se cuantifica la 'deslealtad' de Mbappé en la aplicación del año adicional de contrato cuando tenía varias opciones de traspaso y también los correspondientes daños de imagen sobre el PSG.