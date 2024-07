Mbappé, madridista... y propietario del SM Caen azulgrana

Kylian Mbappé ha cambiado la camiseta del PSG por la blanca zamarra del Real Madrid, pero no ha dejado del todo la Liga francesa, al menos la Ligue 2, y para apoyar a un club de casaca azulgrana. Según una información del diario galo 'Le Parisien', el internacional francés se ha hecho con parte de la propiedad del SM Caen, un club actualmente en la Segunda división francesa y con el que, al parecer, tiene un 'pasado' el nuevo atacante merengue.

Mbappé y su familia han adquirido el principal paquete de acciones del SM Caen (un 80% del total) a cambio de 15 millones de euros. Se da la circunstancia de que Kylian llevó a cabo una prueba en el club normando en 2013... y no superó el test. Así que la compra del club podría tener cierto aire de 'vendetta' si no se tratara de un negocio multimillonario. Para más inri, la primera indumentaria del SM Caen es una camiseta de barras azulgranas, pantalón azul y media azules con bandas rojas; y los colores dominantes en su escudo son el azul, el rojo... y el blanco. Pues, al final, no hay que olvidar los tonos de la tricolor francesa.

Anécdotas de Kylian... y de Neymar

El caso es que, con apenas trece años, Mbappé no pasó la prueba en las categorías inferiores del SM Caen, que entonces vivía su segundo periodo en la máxima categoría francesa, la Ligue 1 (2004-2019). El pequeño Kylian no pasó la prueba e ingresó en el fútbol base del AS Mónaco. Corría el año 2013 y el resto, es historia, como reza el tópico... Después de conquistar el título de la Ligue 1 con el conjunto monegasco, a los 18 años (2017) fue traspasado al PSG a cambio de 180 millones. Un par de cursos más tarde, el Caen descendía a Ligue 2.

Y si todavía se quieren buscar más casualidades trágicas, se da la circunstancia de que Neymar, cuando era compañero -que no amigo- de vestuario de Mbappé en el el PSG, cayó lesionado en febrero de 2021 en un partido de la Copa de Francia de la ronda de treintaidosavos de final, a unos días de un duelo de Champions frente al Barça. El brasileño denunció una especie persecución para lesionarlo...

Más allá de las anécdotas, los medios de comunicación franceses explican que el futbolista de Bondy y su familia se han hecho con el control accionarial del SM Caen a través de Coalition Capital, un fondo de inversión que gestiona todas las operaciones financieras de la familia Mbappé. Las informaciones añaden que a sus 25 años el flamante delantero del Real Madrid se convertirá en el propietario más joven de la historia.

Además de poder desquitarse por su posible orgullo deportivo herido, Kylian tendrá también la oportunidad de dar al club normando, desde los despachos, lo que en su día no pudo ofrecerle sobre los terrenos de juego. El objetivo del delantero madridista es invertir en la competición liguera francesa, que tras su marcha ha quedado seriamente herida en cuanto a imagen e ingresos y devolver al SM Caen a la Ligue 1. Sería una manera de seguir 'jugando' en la competición gala.