Mbappé, listo para el derbi entre Real Madrid y Atlético

Kylian Mbappé se ha convertido en noticia en el último mes por cuestiones extradeportivas, provocando un choque entre el madridismo y la afición francesa por una inoportuna lesión que ha puesto en alerta a las dos partes. Su importancia para ambos equipos es máxima, pero se preocupan por su salud de manera interesada.

El Madrid y Francia

El Madrid ha respetado su decisión de no pasar por el quirófano y se ha tragado el ‘sapo’ de buscar segundas opiniones médicas con viaje de vacaciones incluido a París en medio de ese tratamiento conservador. La réplica llegaba desde Francia pidiendo, casi exigiendo, que no jugara más con el Madrid para no arriesgar su presencia en el Mundial.

Todo ha desembocado en un final rocambolesco. Está listo para jugar el derbi, un partido de máxima exigencia, y ha sido llamado por Deschamps para dos ‘bolos’ intrascendentales deportivamente hablando, porque no tiene nada que demostrar. Sin embargo, para la Federación Francesa (FFF) su presencia es vital por cuestiones comerciales que no deportivas en los amistosos ante Colombia, en Estados Unidos, y Brasil, en São Paulo.

Regresos

Un plan de ruta que puede acabar mal si el francés recae de sus problemas en la rodilla. Puede dejar al club que le paga sin su participación, y perderse el Mundial. Un viaje larguísimo que le priva de seguir recuperándose de la rodilla. Eso empuja, casi obliga a su equipo a contar con él este domingo. Salvo sorpresa, jugará el derbi tras perderse los últimos cinco partidos y reaparecer unos minutos ante el City.

Mbappé reapareció y jugó 20 minutos contra el City / EFE

Mbappé se ha entrenado con normalidad estos días y se suma a los regresos de Carreras y Alaba, que ya estuvieron en Manchester, pero no jugaron tras salir de lesiones. Además de Asencio, que arrastraba problemas físicos, y Mastantuono, que se perdió los dos últimos partidos ligueros por sanción.

Bajas y recelos

Cinco refuerzos para Arbeloa que no contará por lesión con Bellingham, Rodrygo, Ceballos, Militao y Courtois. Bajas importantes, aunque el técnico ha sabido mover con habilidad lo pocos recursos que ha tenido para afrontar partidos clave que presagiaban un futuro incierto.

El regreso de Mbappé llega en un momento dulce del equipo. Arbeloa ha conseguido cerrar líneas para elevar el nivel basando su éxito en el juego colectivo. El francés provoca recelo en el entorno blanco al no ser de los que hagan equipo. No se implica nunca en defensa, hace de 'espanta pájaros', se desentiende de ayudar a sus compañeros centrado en lo suyo, que es marcar goles para salir en las fotos y en los titulares.