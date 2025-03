A Mbappé le sobra Vinicius para golear

La pareja que forman Mbappé y Vinícius impone respeto a los rivales. Son dos de los jugadores más desequilibrantes del fútbol mundial, pero no acaban de entenderse sobre el campo. Más que aliarse compiten entre sí con protagonismo especial para el brasileño, que no acaba de entender que una buena conexión con su compañero beneficia al equipo. Parece no asumir que el francés sea el encargado de finalizar las jugadas y se resiste a ser segundón en el ránking goleador del Real Madrid.

Vinícius lideró al equipo en ataque la temporada pasada. Marcó 24 goles, uno más que Bellingham y seis más que Rodrygo y Joselu. Esta temporada lleva 19 y todo indica que puede batir su propio registro después de los 23 que marcó en la 23-24 y los 22 de la 22-23. Sin embargo, Mbappé es un especialista, lleva el gol en la sangre y suma ya 31 en su primer curso con los blancos, podría incluso batir el registro de Cristiano Ronaldo, que marcó 37 en su primera temporada en el Madrid.

Mejor porcentaje sin Vinicius

Los datos demuestran que Mbappé es más eficiente cuando falta Vinicius que al revés. Se pudo ver en Villarreal, donde marcó los dos goles del triunfo sin el brasileño a su lado. Cuando Ancelotti decidió ponerlo a los 60 minutos de partido, creó ocasiones para haber sentenciado el choque, pero no conecta con Mbappé ni Mbappé con él. Hablan idiomas diferentes sobre el campo. Son como el agua y el aceite. En contra del brasileño y a favor del francés es que juegan en la misma posición, pero el equipo se beneficia más de lo que le da Kylian que Vinicius.

Mbappé y Vinícius hablan idiomas diferentes sobre el campo / Efe

En los diez partidos en los que faltó Vinicius, Mbappé marcó 10 goles, 1 por encuentro, mejorando su media de esta temporada de 0,7 por partido. Sin embargo, en la dirección contraria, Vinicius no vio puerta en los cuatro partidos que jugó sin el francés a su lado. Kylian vio puerta en siete de esos diez partidos marcando dos al Villarreal, un ‘hat-trick’ al Valladolid, otros dos a Las Palmas y uno al Sevilla, Girona y Getafe.

El francés conecta con sus compañeros

Vinicius destaca por su capacidad de desborde, su potente uno contra uno, pero saca poco provecho de esa fortaleza pese a llevar nueve asistencias, las mismas que Bellingham. Mbappé es más finalizador y suma tres pases de gol. Pese a la diferencia, el dato revela que de las nueve asistencias de Vinicius Mbappé recibió dos, mientras que de las tres del francés, dos fueron al brasileño.

El dato es más contundente cuando se comprueba que la mitad de los goles marcados por Mbappé llegaron por asistencias de sus compañeros: marcó 16 de los 31 goles que lleva, el 51,6% y Vinicius recibió 6 de los 19 que ha marcado, el 31,5%. Un claro síntoma de que el francés conecta mejor con sus compañeros y que el brasileño marca en acciones individuales. Bellingham y Rodrygo son los mejores socios de Kylian, con cuatro pases de gol, 3 Valverde, 2 Vinicius y uno Brahim, Modric y Asencio. Vinicius ha recibido dos pases de gol de Mbappé y Brahim y uno de Bellingham, Valverde, Modric y Lunin.