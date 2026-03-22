Mbappé y Julián Álvarez, los dos niños prodigio que se le escaparon al Real Madrid de Valdebebas

Kylian Mbappé y Julián Álvarez guardan, además de sus estatus de estrellas en sus respectivos equipos, Real Madrid y Atlético, una cosa en común que les pudo convertir en compañeros de delantera mucho antes de firmar su primer contrato de fútbol. Los dos pasaron por Valdebebas, la cantera del Real Madrid, con una diferencia de tiempo de unos meses.

Julián, con 11 años a Peralada

En el caso de 'La Araña' su aventura madridista se produjo en 2011. Por entonces Ramón Martínez, director de cantera del club de Chamartín, viajaba con relativa frecuencia a Argentina y Brasil para monitorizar a los jóvenes talentos de los dos países. En una de las visitas en las que acudió a presenciar un partido de la selección juvenil argentina, se entrevistó con Piero Flogia, un agente que controlaba bien ese ámbito de los clubes de formación en Argentina. Flogia le habló de Julián, que por entonces tenía 11 años.

Era un chaval que le llegó tras una llamada de un árbitro que le dirigió un partido y dio el 'chivatazo' a Flogia. El ojeador le dio su nombre a Martínez, y este lo invitó a hacer un prueba participando con los blancos en un torneo en Peralada (Girona) donde se midieron al Barcelona y al Betis, entre otros. El hoy delantero del Atlético formó parte del Infantil madridista, metiendo dos goles en cinco partidos. Uno de ellos un Clásico ante el Barça. A los dos goles le sumó el pase del tanto del triunfo en la final contra el Betis.

Julián Álvarez celebra uno de sus goles contra el Atlético de Madrid en el partido de la primera vuelta de LaLiga / EFE

Después se fueron a Madrid para pasar una semana entrenando en Valdebebas y luego regresaron. 'La Araña' convenció a los gestores de la cantera madridista. Pero había un problema para que Julián se quedase: al ser menor de 16 años, tenía que aterrizar en Madrid el padre primero, conseguir trabajo y después traer a la familia. El futbolista era muy joven y en la familia prefirieron no causarle desarraigo, por lo que el chico se volvió con su padre y con Flogia a Buenos Aires.

A su llegada los clubes locales ya conocían el periplo de Álvarez por España y el informe positivo que realizó el Real Madrid. Así que Flogia se encontró con la llamada de seis o siete clubes que lo querían enrolar en sus filas. Ramón Martínez emplazó a Flogia a dejarle compitiendo en Argentina y volver a hablar cuando cumpliese 16 años para "intentar llevarlo al Real Madrid". Pero la fama del chico se disparó y Julián abandonó el Club Atlético Calchín de su Córdoba natal para probar en Argentinos Júniors, donde llegó a vivir en la pensión del club. Finalmente, a finales de 2015, se unió a las categorías inferiores de River Plate, donde hizo carrera hasta convertirse en una estrella del fútbol argentino.

Zizou 'pescó' a Kylian con 13

La historia de Kylian Mbappé destila algo más de glamour. El delantero de Bondy fue 'descubierto' para el madridismo por Zinedine Zidane. En diciembre de 2012, 'Zizou', que se estaba sacando el título de entrenador y que un año más tarde se convirtió en asistente de Carlo Ancelotti en el Real Madrid, le había visto jugar varios torneos de categorías inferiores en Francia y le invitó a visitar Valdebebas. Entrenó con el equipo cadete, disputó un partidillo, se fotografió con su ídolo Cristiano Ronaldo y presenció un Real Madrid-Espanyol en el Bernabéu.

Todos daban por hecho que Mbappé se quedaría en la cantera del Real Madrid, pero Kylian y su familia decidieron que era mejor que regresase a Francia porque era demasiado pequeño, a sus 13 años, para irse a vivir solo a otro país. Al final no fiché por el Madrid porque quería seguir en mi país, no quise salir tan temprano", reveló en una entrevista años después a ESPN. Su tío confirmó sus palabras: "Kylian era muy joven. Nada nos garantizaba que aquello iba a funcionar. Puedes ir al Real Madrid, estar apartado y que todos te olviden".

Vuelve Mbappé que volverá a verse las caras con Giménez / EP

Así que finalmente regresó a París y rápidamente fue reclutado por el Mónaco, con el que debutó en la Primera División en 2015, a los 16 años. Su cuarto estaba repleto de pósters de Cristiano y de jugadores del Real Madrid con los que había compartido algunas horas durante su visita a Valdebebas con Zidane como guía.

Mbappé ha confesado en muchas ocasiones que su sueño era debutar con el Real Madrid, porque aquella visita fugaz en diciembre de 2012 dejó huella en aquel chico tímido llegado de París por recomendación de Zidane. Aunque su fichaje se hizo esperar, al final Kylian cumplió su sueño de jugar con la camiseta de las estrellas que colgaban en los pósters de su cuarto.

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Esta noche se miden en el césped del Santiago Bernabéu. Se conocen de sobra, más allá de los duelos directos que han tenido ests últimas temporadas porque los dos se midieron en la final del Mundial en Qatar, donde la Argentina de Álvarez se impuso a la Francia de Mbappé. Hoy los dos lideran a sus respectivos equipos a golpe de goles.