Mbappé, entre los jugadores con menos sacrificio del mundo junto a Messi y Cristiano

Ha pasado de ser el único jugador del Real Madrid que parecía una certeza junto a Thibaut Courtois a sembrar muchas dudas en la afición blanca. Kylian Mbappé atraviesa una situación delicada. El francés, considerado la gran estrella desde su llegada a la capital española, ha visto como su ingente cantidad de goles no puede evitarle críticas en las últimas semanas.

Sus problemas para mezclar con sus compañeros en el césped y su poco compromiso defensivo empiezan a costarle caro. Después de dos años sin alzar títulos importantes, las miradas se ciernen sobre el atacante.

Vinicius y Mbappé durante un partido / EFE

En medio de los debates acerca de la influencia de su figura cuando está presente en el campo, el CIES Football Observatory ha publicado un estudio en el cual se revelan los jugadores que menos distancia recorren cuando su equipo no tiene la pelota en relación a sus compañeros.

Analizadas hasta 46 ligas, sorprende que el nombre de Kylian Mbappé, a sus 27 años, aparezca entre los primeros. Concretamente, el francés está en el puesto número 5. Solo le superan Leo Messi (38 años), Artem Dzyuba (37), Cristiano Ronaldo (41) y Sebastián Villa (29).

Hablamos de una estadística importante, ya que esa falta de sacrificio condiciona por completo el fútbol del Real Madrid. En un mundo en el que la presión se ha convertido en la parte más importante de la idea de juego, tener a un futbolista que no colabore en este trabajo limita por completo a su equipo.

El propio Mbappé confesó, entre risas, ser consciente de ese problema. "Soy un jugador que defiende un poco menos que los demás, y a veces eso puede ser un problema. Me critican por eso, y no me molesta, porque es una crítica constructiva", explicó durante su intervención en 'The Bridge'.

El estudio del CIES no ha tardado en viralizarse en redes sociales, provocando una nueva ola de dudas y críticas contra el jugador del Real Madrid. El próximo será el tercer curso que el atacante inicie con los blancos y conseguir títulos empieza a ser una urgencia para un futbolista que, camino de los 28 años, todavía no sabe lo que es ganar ni la Champions League ni el Balón de Oro.