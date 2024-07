Mbappé no irá a la gira de Estados Unidos con el Madrid

Kylian Mbappé no estará en la gira con el Real Madrid en Estados Unidos. El club ha tomado la decisión de que el francés no viaje, sino que comenzará su pretemporada con sus nuevos compañeros en sus instalaciones de Valdebebas a partir del 7 de agosto. De esta forma, según informa The Athletic, el futbolista francés, recién aterrizado en el conjunto blanco, no se unirá a la expedición para que se recupere del desgaste físico y mental de la Eurocopa y su lesión en la nariz.

Un descanso antes de la Supercopa

Por tercer año consecutivo, el Real Madrid realizará su gira de pretemporada en Estados Unidos. Al igual que ocurrió en 2022 y 2023, el equipo blanco se trasladará a Norteamérica para jugar los amistosos antes de la Supercopa de Europa.

Ancelotti tomó la decisión antes de la Eurocopa que aquellos jugadores que llegasen hasta las semifinales tanto del torneo como de la Copa América tuviesen tres semanas de vacaciones antes de comenzar con la pretemporada y fijó su fecha de regreso al trabajo para el martes 6 de agosto en Valdebebas.

Mbappé, después de ser eliminado de la Eurocopa 2024 por España en semifinales el 9 de julio y ser presentado en el Santiago Bernabéu el 16 de julio, se quedará en casa, ya que el club, Carlo Ancelotti y el propio jugador han considerado aconsejable que descanse física y mentalmente de cara a comenzar su nueva etapa Madrid. El plan es que juegue la Supercopa de Europa contra el Atalanta el 14 de agosto en Varsovia.

En su rueda de prensa de presentación, le preguntaron a Mbappé sobre su presencia en la gira de pretemporada y respondió: “Si el club quiere que vaya, iré”.

Mendy, Tchouameni y Camavinga, también fuera

El Madrid viajará a Estados Unidos el 28 de julio y disputará tres partidos amistosos contra Milán (Chicago), Barcelona (Nueva Jersey) y Chelsea (Charlotte). Los tiempos de descanso de la mayoría de los jugadores del Madrid se vieron alterados por el calendario internacional y eso llevó a que, en el inicio de los entrenamientos del 15 de julio, Carlo Ancelotti sólo contara con seis integrantes del primer equipo.

Es por eso que el Madrid también tiene previsto que Ferland Mendy, Aurélien Tchouameni y Eduardo Camavinga, compañeros de Kylian en la selección, vuelvan a entrenar al mismo tiempo que Mbappé.