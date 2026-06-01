Mbappé, heredero de la ‘leyenda negra’ de Harry Kane

Hay jugadores que arrastran famas contrarias a su condición. Uno de ellos es Harry Kane, reputado delantero inglés que ha necesitado 12 años para ganar un título de equipo, porque individuales obtuvo varios por su condición de goleador. Una ‘leyenda negra’ que Kyliam Mbappé quiere heredar tras dejar el PSG y fichar por el Real Madrid.

Sequía del Bayern

Son curiosidades del fútbol. Jugadores top que llenan el estómago personal, pero dejan hambre en el de sus seguidores. Kane estuvo 10 años en el Tottenham, donde no ganó nada. Se fue al Bayern de Múnich y los Spurs ganaron un año después la Europa League cortando de raíz una racha de 17 años de sequía.

Lo peor es que cuando fichó por Bayern Múnich, 2023-24, el equipo alemán rompió una racha histórica de doce años consecutivos levantando al menos un trofeo. En dicha campaña, con Kane en sus filas, fueron destronados por el Bayer Leverkusen en la Bundesliga y cayeron tempranamente en la Copa Alemana (DFB-Pokal) y la Supercopa.

Salto al Madrid

Mbappé parece seguir el camino de Kane pero en dirección contraria. En el PSG ganó siete títulos de la Ligue 1, cuatro títulos de la Copa de Francia, dos de la Copa de la liga y 3 Trofeos de campeones. Un trayecto exitoso al que le faltó la Champions League.

Mbappé gana títulos individuales pero no colectivos en el Real Madrid / Kiko Huesca/EFE

El delantero francés afrontó una cruzada para dejar el equipo parisino y fichar por el Real Madrid, su sueño de niño. Cuando lo hizo, el equipo blanco venía de ganar la Champions League, la segunda en tres años (21-22 y 23-24). Como Kane con el Tottenham, fue dejar el PSG para que el equipo francés ganara no una sino dos consecutivas.

Depredadores

Es cierto que nada más aterrizar en Chamartín, Mbappé ganó dos títulos, la Supercopa de Europa y la Intercontinental, pero ambos a un partido como herencia de la última Champions conquistada en la que no participó. Desde entonces, ni Mbappé ni el Real Madrid han ganado ninguna de las nueve competiciones en las que participaron de principio a fin.

Kane y Mbappé no tienen nada que demostrar. Depredadores del gol estén donde estén. El inglés ha ganado la Bota de Oro de esta temporada relevando al francés, que la ganó la temporada pasada. Kane fue máximo goleador de la Premier en tres ocasiones sin títulos para el Tottenham, y Mbappé ha sumado su segundo Pichichi de la Liga y también sin títulos para el Madrid.