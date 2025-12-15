Mbappé, a un ‘hat-trick’ de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé sigue engordando su cuenta goleadora. En Vitoria marcó el 0-1 del Real Madrid con un zapatazo desde el borden del área, que supone su tanto número 56 en este año 2025 en todas las competiciones. El francés se acerca a Cristiano Ronaldo, que tiene el récord de goles en un año natural como madridista con 59 dianas en 2013.

El portugués encabeza todos los registros goleadores del Real Madrid, estableciendo aquel récord de goles en un año natural que le sirvió para ganar su primer Balón de Oro. Mbappé, que todavía no ha ganado ninguno, ha llegado al equipo blanco para competir directamente con el mito luso, con el que mantiene un mano a mano goleador. El francés es el referente ofensivo del Real Madrid en la actualidad, al igual que lo fue Cristiano en su etapa madridista.

Portugal y Francia

Mbappé está a un ‘hat-trick’ de Cristiano Ronaldo, 56 goles por 59. Le quedan dos partidos para darle caza y cuatro para arrebatarle el récord. El Madrid juega este miércoles la primera eliminatoria de Copa del Rey en Talavera, y el sábado cerrará el año recibiendo en el Bernabéu al Sevilla en el que será el último partido de los blancos en 2025.

El portugués anotó otros 10 con Portugal, para cerrar 2013 con 69 goles. El francés alcanza los 56 en este año natural, más 7 con su selección, lo que supone un total de 63, a seis del luso: tres menos con el Madrid y otros tres con su selección. Este registro no lo superará ya que no jugará más partidos con la tricolor, aunque si tiene a tiro el récord con los blancos.

Problemas físicos

Kylian llega renqueante a este final de año. Fue suplente contra el Manchester City al arrastrar un problema en una rodilla además de fracturarse un dedo en el partido contra el Celta. Fue duda hasta el último momento para jugar en Mendizorroza, donde dio el susto en la primera jugada tras sufrir un golpe en la rodilla que hizo temer lo peor. Sin embargo, se recuperó para marcar un gol más en su cuenta personal.

La duda es si jugará en Talavera, aunque todo indica que sería muy arriesgado vistos sus problemas físicos. Otra cosa es que quiera superar a Cristiano Ronaldo y se apunte el partido de Copa de este miércoles. Después, tendrá el encuentro ante el cuadro hispalense en el que tendrá la última oportunidad, salvo que juegue en tierras toledanas.