Mbappé: "La gente habla mucho fuera... Tenemos que protegernos, al entrenador y al staff"

El francés Kylian Mbappé, autor de los cuatro goles en la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos (3-4) en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, quiso defender el nivel de su equipo durante la temporada, tras encadenar previamente tres partidos sin ganar, y abogó por protegerse “entre los jugadores” y “proteger al entrenador y a todo el ‘staff’".

“Veo bien al equipo, aunque hay cosas que mejorar. La gente habla mucho fuera, pero es normal cuando juegas en un club como el Madrid. Nosotros tenemos que protegernos, proteger al entrenador y a todo el ‘staff’. Tenemos que estar juntos porque vamos a jugar por todo esta temporada”, dijo en Movistar+.

“Fue muy importante volver a ganar. Estuvimos tres partidos sin ganar y es muchísimo para un equipo como nosotros. Hoy era importante ganar para seguir con el objetivo de estar entre los ocho primeros, que es lo principal en esta primera parte de la ‘Champions’”, declaró.

Una victoria 3-4 en Grecia ante el Olympiacos que analizó Mbappé: “Empezamos muy mal, con muchas pérdidas. Después controlamos el partido, metemos muchos goles y tuvimos ocasiones, pero en la segunda parte fue un poco mano a mano”, valoró.

“Tenemos que verlo otra vez. Tuvimos secuencias con el control del partido, con goles y ocasiones. Y tenemos que seguir por esa vía”, comentó.