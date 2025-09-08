Mbappé ‘ficha’ a Konaté: "Me llama cada dos horas"

Ibrahima Konaté, defensa central del Liverpool, acaba contrato el próximo verano y, de momento, ha rechazado renovar ante el interés del Real Madrid. Tiene una buena relación con Kylian Mbappé, con el que comparte vestuario en la selección francesa. Preguntado por la posibilidad de acabar en el equipo blanco y la presión que puede ejercer su compañero de selección, responde entre risas: “Me llama cada dos horas”.

Posible acuerdo

El Real Madrid no es el único que sigue sus pasos, pero sí podría haber tomado la iniciativa en su fichaje. Diversos medios aseguran que ambas partes podrían tener un acuerdo para llegar gratis el próximo verano. Seguiría los pasos de Alexander Arnold, que también abandonó la disciplina del Liverpool este verano para fichar por el equipo madridista.

Existe la posibilidad de que el Madrid intente adelantar su fichaje en el mercado de invierno, según ‘Defensa Central’. Ofrecería de 10 a 15 millones de euros al Liverpool para hacerse con sus servicios, de manera que no abandonaría gratis Anfield. Una operación similar a la protagonizada con Alexander Arnold para sumarlo a su plantilla en el Mundial de Clubes.

Renovación

El Madrid ha abordado esta temporada la renovación de la defensa, de la que se ha ido Lucas Vázquez, después de que se fuera Nacho el verano anterior. Este verano ha fichado a Huijsen, Carreras y Trent.

Su idea es buscar sustituto a Alaba, que termina contrato el próximo verano y al que no renovará después de año y medio castigado por las lesiones. El austriaco pudo salir este verano, pero no se rinde y quiere tener una última oportunidad para reivindicarse.

Mbappé avala la llegada de Konaté, que se sumaría a una plantilla en el que se encontraría con otros tres franceses: Tchouameni, Camavinga y Mendy. Si decidiese renovar por el equipo ‘red’, el Madrid piensa en Marc Guehi, otro central francés que pertenece al Crystal Palace, que también termina contrato en 2026. El Liverpool, entre otros equipos, se ha interesado en su fichaje en caso de que Konaté abandone el equipo.