Mbappé y el fiasco constante de la Champions: a la décima tampoco fue la vencida

La ecuación Kylian Mbappé–Real Madrid se vendió como una alianza para dominar Europa en los próximos años. Era una suma de factores en la que se juntaban el equipo más laureado con uno de los delanteros más desequilibrantes. El problema es que el fútbol, y menos aún la Champions, no funciona de un modo tan lógico. Lo sabe mejor que nadie un club que ha dominado desde la irracionalidad el torneo más difícil de conquistar. El mismo que Mbappé lleva persiguiendo diez años sin éxito.

Flick, la primera gran pesadilla

"Lo hice todo con el PSG para ganar la Champions", confesó recientemente en The Bridge, el programa que produce Tchouaméni. Su primer intento, en la 2016/2017, fue una gran carta de presentación, liderando al Mónaco con apenas 18 años hasta unas semifinales (la última vez que marcó en una ronda así). Fue la señal definitiva para que el PSG se lo llevase e iniciase una era en la que estuvo rodeado de todo tipo de jugadores: desde Messi y Neymar hasta una versión más solidaria con Luis Enrique al mando, de la que salió con un varapalo que después se traduciría en la primera Champions del conjunto galo.

Mbappé se quita la medalla de subcampeón en la Champions 2016/2017. / AGENCIAS

En la temporada 2017/2018 se cruzó con el Madrid y el PSG de Emery cayó eliminado. Con Tuchel, el siguiente curso (2018/2019), volvió a caer en octavos frente al Manchester United. En la 2019/2020, Mbappé se quedó a las puertas de levantar la primera Orejona tras fracasar ante el Bayern de Flick, con un solitario gol de Coman. Fue una decepción tremenda, como lo que le ha sucedido en Múnich, donde el destino se puso en su contra después de aparecer con un gol que, en el 2-3, parecía redentor.

El Madrid tampoco ha sido la vía

En la 2020/2021, Mbappé alcanzó su tope goleador en la Liga de Campeones, pero no pudo jugar la vuelta: una de esas desapariciones en momentos clave. El PSG cayó 2-0 en el Etihad ante el Manchester City y se quedó fuera de la final. En la 2021/2022, de nuevo, muerte en octavos ante el Madrid. Ahí se forjó esa relación entre contrarios que acabarían por unirse. Porque el francés siempre ha dicho que es un madridista convencido desde niño y que, cuando llegó, cumplió un sueño. Por ahora, una pesadilla temporal.

Mbappé, abandonando el terreno de juego durante el encuentro de vuelta de cuartos contra el Arsenal de la temporada pasada. / Chema Moya / EFE

En la 2022/2023, el verdugo fue el Bayern, como en el último intento: otra caída en febrero, después de no marcar un solo tanto. A los bávaros les valió un 0-1 y un 2-0 para dejar de nuevo a Mbappé en la lona. En la 2023/2024, topetazo con Luis Enrique al mando en el PSG: un carrusel de postes y un caudal ofensivo reducido a la mínima expresión, con fallos acumulados como los del Allianz.

Queda también esa conversación con Luis Enrique, en la que se intuía un extra que nunca llegó. Contra el Arsenal, la pasada temporada, se esfumó en los cuartos para provocar una crisis general. En la última eliminación, frente al Bayern, aparece ya en el recuadro colectivo. Ahora, el Mundial asoma como última estación para refugiarse en Francia. Con todo, un proyecto sometido a su destino que acumula dos temporadas en blanco, aunque él haya querido salir de la foto con dos goles en la eliminatoria frente al Bayern.