Ni Mbappé se lo explica: "Entiendo a los que dicen que no es penalti"

Kylian Mbappé fue el gran protagonista del partido entre el Real Madrid y el Marsella. Como es habitual en este inicio de campaña, el francés asumió todo el protagonismo del equipo blanco y marcó un doblete. Los dos goles llegaron desde el punto de penalti, aunque el segundo fue muy discutido por el equipo visitante.

Incluso el propio Mbappé se mostró confuso tras el partido con la acción señalada por el colegiado. “El tema de las manos es muy complicado. A veces dicen que todas las manos se pitan, luego no… Para mí es penalti, pero puedo entender a la gente que dice que no; todo el mundo está perdido con la norma”, explicó ante el micrófono de Movistar+.

La polémica con la acción estaba servida desde que se produjo. En Canal+, el exfutbolista Samir Nasri fue muy claro: "Eso nunca es penalti". Mientras tanto, la prensa francesa habla de un "penalti muy polémico", mismas palabras que utiliza el Olympique de Marsella en su cuenta de twitter oficial.

La cuenta especializada 'ArchivoVAR' explica los motivos por los que la mano no era sancionable como penalti. "Medina, tras detener el remate de Vinicius, toca el balón con el brazo dirigiéndose al punto de apoyo en el suelo. Además de ser una mano no punible, el balón llega de rebote", analizan.

Incluso en su propia web, el Madrid comenta en la crónica del partido que la mano viene de un rebote: "Vini Jr. tiró una pared con Mbappé en el 81’ y su disparo fue interceptado por Medina, que primero golpeó con el pie y después con la mano. El árbitro indicó penalti y Mbappé firmó un doblete desde los once metros".

En la web del medio francés RMC Sport, han escrito un artículo en el que se recopilan varias opiniones de árbitros españoles sobre la acción. "Lo dicen hasta los árbitros españoles: el segundo penalti pitado al Real Madrid contra el OM fue muy generoso", titulan en su página principal. La polémica seguirá generando opiniones y reacciones diversas en los próximos días.