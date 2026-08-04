Mbappé y Ester Expósito, pillados en una escapada romántica en Barcelona

Kylian Mbappé y Ester Expósito han vuelto a ser protagonistas después de ser pillados en Barcelona durante una nueva escapada romántica. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente su relación, las imágenes y los viajes compartidos en los últimos meses han consolidado la idea de que mantienen un vínculo sentimental estable. Desde París hasta Miami, pasando por diversas ciudades europeas, la pareja ha encadenado desplazamientos que han despertado el interés de seguidores y medios.

Barcelona ha sido ahora el destino elegido para ultimar las vacaciones del futbolista, que se encuentra en la recta final de su descanso antes de reincorporarse a sus compromisos deportivos con el Real Madrid. La ciudad, con su mezcla de cultura, arquitectura y discreción, se ha convertido en el escenario perfecto para una visita íntima.

La Sagrada Familia, el epicentro de la escapada

Durante su estancia, Mbappé y Ester Expósito han aprovechado para realizar una visita guiada por la Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos y visitados de España. Las imágenes muestran a la pareja recorriendo el interior del templo, atendiendo a las explicaciones de los guías y observando con detalle los avances arquitectónicos del edificio.

Kylian Mbappé y Ester Expósito en la Sagrada Familia / Instagram @javihoyosmartinez

La visita ha coincidido con un momento histórico para el templo: la reciente finalización de la torre de Jesús, coronada por la cruz que se inauguró durante la visita del Papa el pasado mes de junio. Este hito ha convertido la Sagrada Familia en un punto de especial interés turístico, y la pareja no ha querido perder la oportunidad de contemplarlo de primera mano.

Imágenes filtradas y un vídeo que confirma la presencia de la pareja

El periodista Javi Hoyos ha publicado un vídeo en redes sociales en el que se observan imágenes captadas por una cuenta especializada en planes turísticos. En ellas se aprecia a Mbappé y Ester Expósito paseando por los alrededores del templo, entrando al recinto y compartiendo momentos de complicidad mientras escuchan las explicaciones de los guías.

Las imágenes, tomadas con discreción, han sido suficientes para reavivar el interés mediático en la pareja, que continúa optando por la privacidad pese a la atención constante que generan.

Barcelona, un destino estratégico para desconectar

La elección de Barcelona no es casual ya que la ciudad ofrece un equilibrio perfecto entre anonimato y atractivo turístico, lo que permite a figuras públicas como Mbappé y Ester Expósito disfrutar de momentos de tranquilidad sin renunciar a experiencias culturales. Además, la cercanía con Madrid convierte la escapada en un viaje cómodo para el futbolista, que se encuentra en la fase final de sus vacaciones.

Mbappé y Ester Expósito de vacaciones en Barcelona / Instagram @javihoyosmartinez

Con esta nueva aparición pública, la pareja vuelve a situarse en el centro de la conversación mediática, alimentando rumores y confirmando, una vez más, que su relación sigue avanzando lejos de los focos.